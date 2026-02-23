Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vigo instalará QR para invidentes en edificios municipales

El proyecto pretende facilitar información en tiempo real a personas ciegas o con visión deficiente

Lonja del Concello de Vigo.

Lonja del Concello de Vigo. / Marta G. Brea

R.V.

Vigo

El Concello de Vigo acaba de sacar a licitación un contrato con un presupuesto de 37.000 euros para permitir la instalación de un sistema de QR para personas ciegas o con visión deficiente. El objetivo, tal y como avanza el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, es disponer de una nueva forma de señalización digital para hacerlos «más accesibles e inclusivos, ofreciendo a estas personas información rápida y sin intermediarios».

El proyecto forma parte del plan «Vigo, edificios intelixentes» y, en una primera fase piloto, contempla la colocación de QR en 173 sedes y oficinas municipales. Caballero añade que, entre las ventajas que conllevará la iniciativa respecto a los paneles en braille, «es que podremos actualizar los contenidos en tiempo real y mejorar la información para estas personas».

