Vigo instalará QR para invidentes en edificios municipales

El Concello de Vigo acaba de sacar a licitación un contrato con un presupuesto de 37.000 euros para permitir la instalación de un sistema de QR para personas ciegas o con visión deficiente. El objetivo, tal y como avanza el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, es disponer de una nueva forma de señalización digital para hacerlos «más accesibles e inclusivos, ofreciendo a estas personas información rápida y sin intermediarios».

El proyecto forma parte del plan «Vigo, edificios intelixentes» y, en una primera fase piloto, contempla la colocación de QR en 173 sedes y oficinas municipales. Caballero añade que, entre las ventajas que conllevará la iniciativa respecto a los paneles en braille, «es que podremos actualizar los contenidos en tiempo real y mejorar la información para estas personas».