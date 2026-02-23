Vigo celebra la suerte: un boleto de Eurojackpot de la ONCE deja casi 315.000 euros

La suerte de la ONCE ha sonreido este fin de semana cientos de miles de euros en la provincia de Pontevedra. El Eurojackpot de la ONCE ha dejado en Vigo un premio de 314.298,90 euros, en un bolero premiado de segunda categoría (5 números + 1 Sol), en el sorteo del viernes, 20 de febrero. Janira Groba Domínguez es la vendedora de la ONCE que, desde su punto de venta situado en la calle Urzáiz, número 96, ha repartido la suerte. Es el premio más importante que ha despachado desde que comenzó con este trabajo en septiembre del año pasado. Explica a Faro que siente una gran alegría y que espera que sea el primero de muchos.

Pero no ha sido el único premio en los últimos días. El Cuponazo de la ONCE ha dejado 40.000 euros en el Polígono Industrial As Gándaras de O Porriño, donde Sonia Álvarez Pascual ha vendido un cupón premiado con esa cantidad en el sorteo del viernes, 20 de febrero.

Por su parte, Mi día de la ONCE ha dejado un premio de 3.000 euros en Silleda, donde Adan Bran Ruiz ha comercializado un boleto que ha premiado la fecha favorita de la persona ganadora, en el sorteo del domingo, 22 de febrero.

En total la ONCE ha repartido en la provincia de Pontevedra 357.298,90 euros entre el viernes 20 y el domingo 22 de febrero.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.