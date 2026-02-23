El Verbum acoge la décima edición de la Feria de Enseñanzas Artísticas, Profesionales y Universitarias

Vigo acoge la próxima semana la décima edición de una feria educativa ya consolidada, que durante una década ha orientado a estudiantes, familias y profesionales de la educación sobre las múltiples vías formativas disponibles para construir un futuro laboral sólido o emprender procesos de reciclaje profesional.

Este evento nació con el objetivo de dar visibilidad a las enseñanzas artísticas —como el diseño de moda, esgrima, diseño de interiores, música, danza, teatro, gráfica publicitaria o joyería— y, con el tiempo, ha incorporado disciplinas como música, danza y teatro.

Gracias a su evolución, hoy también integra especialidades innovadoras y altamente demandadas como caracterización, maquillaje, peluquería, animación 3D y videojuegos, piloto de líneas aéreas, auxiliar de vuelo, acupuntura, osteopatía, coctelería, cocina, medicina, ingeniería biomédica, trabajo social, educador social, derecho, actividades físicas y deportivas, logística, marketing y comercio, gemología, imagen y sonido, comercio internacional, dirección hotelera, idiomas, gestión cultural, derecho, diseño web, magisterio, animación sociocultural y muchas más.

Además, participan cuerpos de seguridad como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Guardia Civil, ampliando el abanico de salidas profesionales presentadas.

Gracias a la colaboración de más de treinta instituciones educativas, el público asistente puede conocer en un mismo entorno múltiples opciones formativas que normalmente no coinciden ni en espacio ni en tiempo.

En esta nueva edición, coinciden nuevamente la formación formal y no formal, ya que desde la organización creen que no se entiende una sin la otra. También confluyen desde cursos de dos horas sobre especializaciones muy concretas a másters universitarios.

En esta edición, ya hay más de 2.500 personas inscritas, que podrán recorrer los distintos espacios de la feria y descubrir formaciones que quizá no conocían. Desde la organización, agradecen profundamente el apoyo continuado del Concello de Vigo a lo largo de estos diez años, y se espera que esta feria siga siendo un referente educativo tanto en Galicia como en España