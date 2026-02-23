La UVigo reactiva el máster en Viticultura y Enología para empezar a impartirlo en 2027

La Universidad de Vigo ha reactivado la tramitación del máster en Viticultura y Enología para poder impartirlo en el curso 2027/28. Se cumple así una aspiración de la institución «desde hace 15 o 20 años» , tal y como reconoció el rector Manuel Reigosa en la sesión del Consello de Goberno durante la que se aprobó la declaración de interés. El próximo paso será la exposición pública de la memoria, entre el 4 y el 20 de marzo, y la definitiva será refrendada durante el mes de mayo.

El nuevo título, adscrito a la Facultad de Ciencias de Ourense y con una duración de 60 créditos ECTS, tendrá un marcado enfoque práctico y sus alumnos combinarán la formación en los laboratorios de investigación y la planta piloto del campus con un periodo de prácticas obligatorias en empresas del sector. Además, el plan de estudios se reforzará con charlas y talleres prácticos, visitas a bodegas, catas, conferencias y viajes de aprendizaje.

Sesión del Consello de Goberno en el campus de As Lagoas-Marcosende. / DUVI

El máster responde a la demanda de profesionales «altamente cualificados» en un sector que genera en torno al 1,4% del PIB de Galicia y suma casi 16.000 empleos directos. Y sus promotores esperan que los titulados sea capaces de afrontar los retos de esta industria como la innovación, la competitividad global y el cambio climático.

El objetivo es ofrecer una formación polivalente y entre los perfiles profesionales contemplados figuran los de enólogo, viticultor, ampeólogo, vinicultor, catadores, encargados de comercio exterior, administrativos, marketing y comunicación, investigadores y especialistas en turismo enológico.

Además de su excelencia investigadora en este campo, con proyectos autonómicos, nacionales y europeos, la facultad ourensana mantiene una estrecha relación con empresas del sector como Viña Costeira, Crego e Monaguillo, Paco & Lola, La Val, Lagar de Pintos o Marqués de Vizhoja.

La implicación de empresas vitivinícolas y de denominaciones de origen en el máster «garantiza su relevancia y adecuación a las necesidades del mercado».

En este sentido, el plan de estudios buscará mejorar la empleabilidad de los egresados y la retención del talento. Y su enfoque práctico y el desarrollo de estancias en empresas ayudará a conseguir una mayor conexión con la realidad industrial y un mejor acercamiento de los titulados al sector.

Durante el Consello de Goberno, también se autorizó la memoria del programa de simultaneidad del doble grado en Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual, con diez plazas para que los alumnos cursen ambas carreras de forma conjunta en un plazo de cinco años.