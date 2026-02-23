El sonido de los zombis sonará en directo en el teatro Salesianos

Sobre el escenario del Cine Teatro Salesianos habrá este sábado (a partir de las 20.30 horas) unas sesenta personas, pero el objetivo es que el público se llegue a olvidar que están ahí y se sumerja en la película que se proyectará en una pantalla y para el que crearán en directo todo el sonido. La Orquesta Clásica de Vigo, en una coproducción con el Festival Curtas Trailer, organiza su primer «cinema orquestado», para el que ha escogido «A noite dos mortos viventes», de George A. Romero

Cuenta el director del proyecto, Manuel Martínez, que la idea es trabajar en directo con todos los sonidos que emplea el cine: la música, los efectos sonoros y los diálogos.

Así, la orquesta tocará una banda sonora especialmente seleccionada para la ocasión, sustituyendo la música original por arreglos que «intensifican cada momento de tensión, miedo y drama».

Cuatro actores pondrán las voces en directo con un doblaje al gallego adaptado por la poeta Silvia Penas. El equipo actoral lo completan María Roja, Alex Sobrino y Samuel Merino.

De los disparos, martillazos y demás golpes se encargarán los percusionistas Carlos Castro, David Rodríguez y Diego Orge, con una adaptación preparada por Daniel Sanmartín Nieto. Hacen también percusión contemporánea para generar ambiente.

Un clásico del terror

«Hay mucho ensayo y trabajo previo para cuadrarlo y que sea como una gran coreografía», explica Manuel Martínez y añade que el proyecto obliga a todos los componentes a trabajar coordinados «como un reloj».

La cinta es un clásico del cine de terror, que está considerada la primera película moderna de zombis y un hito en el desarrollo del género. Además, por un error de registro, no tiene derechos de autor, lo que permite mucha flexibilidad a las adaptaciones.

Desde la Orquesta Clásica explican que se busca «crear una experiencia cinematográfica inmersiva». «La sincronización entre la música sinfónica, las voces en directo y las imágenes en la pantalla requiere una precisión técnica y artística extraordinaria, transformando el cine en una forma de arte multidisciplinar», destacan.

Quinteto de cuerdas de la Filarmónica de Berlín

Por otra parte, el Teatro Afundación recibe el miércoles al Quinteto de Cuerdas de la Filarmónica de Berlín. La formación alemana interpretará piezas de Wolfgang Amadeus Mozart y Antonín Dvorak. El grupo está compuesto por violín, viola, violonchelo, contrabajo y clarinete, todos elllos miembros y titulares de la Filarmónica de Berlín.