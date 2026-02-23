Semana de corte de calles en Vigo: Tráfico altera Lepanto, Álvaro Cunqueiro, Serafín Avendaño, Ribadavia o Avenida de Madrid

Vigo inicia una semana con importantes cambios y cortes de tráfico. Todos ellos, por obras. Algunos serán en viales principales de la ciudad, como la Avenida de Madrid, donde el Concello ha pedido «extremar la precaución» durante los próximos días. Pero también en el centro, como ocurrirá en la calle Lepanto, que tendrá que cortarse de nuevo al tráfico puntualmente, impidiendo acceder a la AP-9 o continuar hacia Vialia o García Barbón desde Gran Vía.

El inicio de nuevas obras de humanización, como ocurrirá en Serafín Avendaño; o el avance de nuevas fases en otras reformas, como la de las rampas de Pintor Colmeiro, la Avenida de Madrid o la humanización de Lepanto, obligan a cerrar o alterar el tráfico desde esta semana en multitud de viales. También habrá cambios en restricciones en el barrio de Ribadavia o, más puntuales, en los túneles de la ciudad.

Estos son los cortes y cambios de tráfico a los que tendrán que prestar atención los conductores en Vigo esta semana y también, en algún caso, durante los próximos meses.

Los cambios afectan al cruce entre la Avenida de Madrid y Emilia Pardo Bazán. / Alberto Blanco

1. Avenida de Madrid

Desde esta semana, los conductores podrán atravesar a lo ancho la Avenida de Madrid en el cruce con Emilia Pardo Bazán y Estrada do Vilar. A mayores, será posible también girar a la izquierda para ir hacia la Plaza de España saliendo desde la antigua Carretera Provincial, donde se ubica el Burguer King.

Aunque este cruce está ya actualmente regulado por semáforos, lo que permitirá realizar estos nuevos movimientos en la Avenida de Madrid con mayor seguridad (al igual que ocurre en el cruce con el Pazo de San Roque), la Concejalía de Tráfico ha pedido a los conductores que «extremen la precaución» durante los primeros días. Este importante cambio en esta arteria de entrada y salida de la ciudad se suma a la «turboglorieta» que se introdujo el pasado mes de noviembre.

Estado actual de las obras de reforma de la calle Lepanto, en Vigo, parcialmente abierta / Pablo Hernández Gamarra

2. Lepanto

El avance de las obras de humanización de la céntrica calle Lepanto obligarán esta semana a cerrarla por completo al tráfico. Será solo un día, el jueves 26 de febrero y, a priori, solo durante la mañana.

Los operarios procederán esa jornada a hormigonar la calle, con lo que tendrán que cortarla por completo. Según el aviso de la Concejalía de Tráfico, será a partir de las 09.00 horas, en plena hora punta. Los conductores que quieran acceder a la autopista AP-9 deberán desviarse por Gran Vía hacia Urzáiz, Pizarro, Travesía de Vigo y Numancia.

Operarios trabajando en la instalación de las rampas en Pintor Colmeiro. / FdV

3. Álvaro Cunqueiro

Desde este lunes 23 de febrero y durante una semana se complicará también la circulación en la calle Álvaro Cunqueiro de Vigo. Un carril de este vial que rodea la Plaza de Independencia se cerrará al tráfico a la altura del número 36.

Según informa el Concello de Vigo, el corte de un carril en este tramo (entre Pintor Colmeiro y Camelias), responde a los trabajos de construcción de las rampas mecánicas que se están instalando por parte de Oreco Balgon SA en la calle Pintor Colmeiro.

Obras en Serafín Avendaño, a los pies del Halo. / Ricardo Grobas

4. Serafín Avendaño

Otras de las calles que se cerrarán al tráfico esta semana será Serafín Avendaño. Será un cierre de varios meses, ya que no está previsto que se reabra al menos hasta el próximo mes de septiembre.

El corte de Serafín Avendaño al tráfico responde a la obra de humanización de este vial y a la instalación de nuevas rampas mecánicas que permitirán llegar desde García Barbón hasta el Halo. Sí queda garantizado en todo momento el acceso peatonal.

A mayores, a la altura de García Barbón, 68, frente al Círculo de Empresarios de Galicia, se habilitará una zona de parada puntual para poder dejar y recoger alumnos del colegio García Barbón.

Muíño do Vento, en el barrio de Ribadavia, y su entorno. / Jose Lores

5. Barrio de Ribadavia

La Concejalía de Tráfico de Vigo aplicará también desde esta semana una importante reorganización de la circulación en el barrio de Ribadavia, afectando principalmente a las calles Barrio Ribadavia, Hortelana y Travesía Couto Piñeiro.

La actuación consiste en la restricción de acceso a la zona a través de la calle Barrio Ribadavia, permitiendo únicamente la entrada a personas residentes, servicios públicos y prestadores de servicios.

Asimismo, se establecen nuevos sentidos únicos de circulación en la calle Barrio Ribadavia, a partir del número 37 en dirección a la calle Hortelana, con la excepción de los servicios públicos, que podrán circular hacia la calle Couto San Honorato; en la calle Hortelana, desde la calle Barrio Ribadavia en dirección a la travesía Couto Piñeiro; y en la travesía Couto Piñeiro, desde la calle Hortelana en dirección a la calle Couto Piñeiro.

Foto de archivo durante un cierre del túnel de Beiramar por obras. / FdV

6. Túneles de Beiramar

Esta semana habrá también los habituales cortes de tráfico en los túneles de Beiramar. En este caso, como de costumbre, por labores de mantenimiento y en horario nocturno. Será durante la noche del jueves 26 al viernes 27 de febrero entre las 22.30 y las 02.30 horas y se cortará el subterráneo en ambas direcciones.

Con el fin de garantizar la circulación viaria durante el cierre del túnel de Beiramar, Tráfico habilitará un carril de circulación en la Praza de Compostela, entre Areal y Cánovas del Castillo, en sentido hacia Cánovas del Castillo.

Durante esta semana también se cerrarán entre las 00.00 y las 04.00 horas por obras de conservación los siguientes túneles de la ciudad:

Martes 24 de febrero: Túnel de acceso a Vialia entre las 22.00 y las 06.00 horas.

entre las 22.00 y las 06.00 horas. Miércoles, jueves y viernes 25, 26 y 27 de febrero: Túnel de Isaac Peral (Fomento) en sentido salida de Vigo.

(Fomento) en sentido salida de Vigo. Sábado 28 de febrero: Túneles de Martínez Garrido y Gregorio Espino

Otros cierres puntuales de tráfico

Esta semana están previstos otros dos cierres puntuales de tráfico. Uno a la altura del número 45 de la calle Rosalía de Castro el 25 de febrero desde las 9.30 horas. Será solo durante la mañana para la instalación de una autogrúa, a realizar por la empresa Aislamientos Ecológicos De Vigo S. L.

En la calle Xuncal, en Navia, también se cerrará al tráfico el vial el 26 de febrero a la altura del número 42. Será primera hora y durante una mañana para proceder con los trabajos de tala de un árbol.