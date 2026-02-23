Las pintadas en un tren impiden ampliar las plazas entre Vigo y A Coruña pese al lleno en 10 frecuencias

Para algunos una expresión artística, para otros vandalismo. En cualquier caso: un trastorno para miles de viajeros. El Eje Atlántico sufre durante estos días la consecuencia de las pintadas en algunos de los trenes que Renfe utiliza para reforzar el servicio y que, en estas circunstancias, no pueden circular.

Así lo denuncian desde el sindicato CGT-Galiza ante el lleno total en un más de una docena de servicios entre el domingo 22 y el jueves 26 de febrero. Solamente este lunes 23 los primeros cuatro trenes entre Vigo y A Coruña colgaron el cartel de completo y no pudieron operar en doble composición, añadiendo 285 plazas extra por trayecto.

Esta situación se repitió, como es habitual desde la inauguración de la línea, en todos los trenes del domingo por la tarde en la misma relación. Al mismo tiempo el sindicato denuncia que durante los tres próximos días los convoyes que salen de Urzáiz a las 6.35 y 8.00 horas también están llenos sin opción a duplicar sus asientos.

Precedentes en Galicia

No es la primera ni la última vez que ocurre. A principios de marzo del año pasado Renfe traía a Galicia los «hermanos pequeños» de los Avril para iniciar su proceso de homologación. Los trenes de la serie 107 construidos a partir de los antiguos Trenhotel estuvieron varios días realizando viajes entre Santiago, donde eran visibles desde otros andenes, y Ourense.

Tren de la serie 107 de Renfe en la estación de Santiago de Compostela completamente vandalizado / A. Rivero

A pesar de que el acceso a la vía exterior de la terminal compostelana está restringido, ni la compañía pública ni Adif -responsable de la instalación- pudieron repeler las pintadas de quienes han vandalizado un vehículo valorado en unos 30 millones de euros.

Un coste millonario a nivel económico, social y ambiental

En los últimos años Renfe ha detectado un repunte en este tipo de actividades vandálicas. Entre 2023 y 2024 limpió 90.000 metros cuadrados, el equivalente a 12 campos de fútbol, de grafitis en sus trenes. Esto se traduce en un coste económico anual de alrededor de 25 millones de euros entre gastos directos e indirectos. En Galicia estiman que se destinan unos 210.000 euros por ejercicio a estas tareas.

Al esfuerzo económico se une el capital humano empleado, ya que según el estándar de horas establecido para las labores de limpieza, se requieren más de 10.000 horas netas al mes. Estos trabajos condicionan también a los viajeros, ya que pueden provocar retrasos o cancelaciones en los servicios. En casos como el gallego de estos días, los trenes deben ser inmovilizados durante varios días, por lo que no se pueden ampliar las frecuencias existentes.