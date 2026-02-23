¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica

La poliposis nasal o rinosinusitis crónica con pólipos nasales es una enfermedad inflamatoria poco conocida que afecta de forma persistente a enter el 3 y el 6% de la población general. En el área sanitaria de Vigo la padecen, por tanto, 25.000 personas. A pesar de ser una patología benigna, su carácter crónico y sus síntomas constantes, hacen que «tenga un alto impacto en la calidad de vida y la salud mental de los pacientes». Por ello, el Servicio de Otorrinolaringología quiere informar sobre ella a la población.

¿Cuáles son los síntomas?

Congestión nasal, pérdida de olfato, presión facial, goteo retronasal, fatiga y sueño no reparador. Son crónicos y constantes.

Repercute en una tasa de absentismo de 10,5 días por paciente al año.

¿A quién afecta?

Es más frecuente en hombres, con una edad media de entre 30 y 60 años.

Se asocia a asma grave y a enfermedades respiratorias desencadenadas como reacción a determinados fármacos.

¿Cómo se atiende en el Chuvi?

Los especialistas del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo lo abordan de forma multidisciplinar, con la implicación de los servicios de Otorrinolaringología, Neumología y Alergología. «Es fundamental para dar, no solo una respuesta a una atención integral del paciente, sino utilizar los recursos sanitarios de una manera sostenible», defienden.

Los casos más severos se derivan a la sección de Rinología del Servicio de Otorrinolaringología, representando entre el 30 y el 40% de la actividad de estas consultas.

La cirugía es una de las opciones en los casos más graves. Puede conseguir una estabilidad más o menos prolongada, pero no la cura. En el Cunqueiro se hacen unas 50 cirugías al año.

¿Cuáles son sus retos?

«El infradiagnóstico sigue siendo uno de los grandes retos, ya que supone retraso en el tratamiento pudiendo empeorar el pronóstico de pacientes afectados», señala la doctora Isabel González Guijarro, especialista en rinología y que pertenece a la Alianza Española de Poliposis Nasal. Señala que hay «un amplio arsenal de opciones de tratamiento».

¿Cómo ha organizado Otorrinolaringología para informar?

Con motivo del Día Nacional de la Rinusitis Crónica con Poliposis Nasal, organiza acciones comunicativas abiertas a toda la ciudadanía para dar a conocer esta enfermedad.

Será este jueves a las 11.30 horas en el salón de actos del Hospital Álvaro Cunqueiro. Participarán especialistas del centro y también un paciente contará en primera persona el impacto de esta enfermedad. La charla podrá seguirse en streaming en el siguiente enlace: https://youtube.com/live/Eyf4UXHf7Lw?feature=share

Se podrán experimentar los síntomas en una mesa informativa.