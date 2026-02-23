Un policía nacional de Vigo salva a un hombre que fue atacado por dos perros peligrosos

Un policía nacional destinado en la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la comisaría de Vigo-Redondela ha salvado a un hombre de avanzada edad del ataque de dos perros de raza potencialmente peligrosa que se habían escapado de la finca de su propietario en Cangas do Morrazo, donde sucedieron los hechos y donde reside este agente, que estaba en esos momentos fuera de servicio. No es la primera vez que este efectivo policial protagoniza una acción de estas características. Javier Rodríguez ya salvó la vida en noviembre de 2023 a otro varón que en aquel caso se había arrojado al río Urumea en San Sebastián, a donde el policía había viajado para participar en una media maratón. En aquella ocasión también estaba libre de servicio y sin uniforme, pero no dudó en arrojarse al agua, según él mismo relató en una entrevista concedida entonces a FARO: «Soy policía las 24 horas».

Los hechos de Cangas do Morrazo ocurrieron al filo de las ocho de la tarde de ayer domingo, cuando, según relata el sindicato Confederación Española de Policía (CEP), el agente fue requerido en el telefonillo de su domicilio a la vez que escuchaba «gritos de auxilio» de varios viandantes avisando de que había dos perros atacando a una persona.

Ante esta alerta, el policía vio a un hombre de unos 70 años apoyado contra un muro mientras dos perros de gran tamaño le atacaban a mordiscos en brazos y piernas, por lo que, según el relato del referido sindicato, decidió coger un palo junto con otros residentes de la zona para intentar separar a los canes de la víctima, lo cual no fue posible debido a la «gran agresividad» de los animales, uno de los cuales llegó a abalanzarse contra algunas de las personas que trataban de ayudar mientras que el otro no soltaba a la víctima.

Golpeó con el vehículo al animal y creó un parapeto

«Debido a la imposibilidad de separar a los perros de esta persona y corriendo ésta un peligro inminente, real y grave para su vida, y ante la premura de la situación, el agente corrió hasta su domicilio, cercano al lugar de los hechos, cogió el coche y con este medio, al no disponer de otro en ese momento, golpeó al perro que tenía agarrado al hombre por una de sus extremidades», describe la CEP, que concreta que el herido estaba ya en esos momentos «tendido en el suelo y sin fuerzas para levantarse».

De esta manera, consiguió que el perro soltase al hombre y logró crear además un «pequeño parapeto» entre el vehículo y un muro, momento en el que el agente bajó por la puerta del colpilotó y alcanzó al perjudicado, que se encontraba ensangrentado y tendido en el suelo, logrando introducirlo en el coche y ponerlo a salvo de los canes, que huyeron del lugar. En el lugar se personó la Policía Local del municipio y una ambulancia, que trasladó al herido a un hospital de Vigo.

El sindicato CEP pide que sea condecorado

La CEP «pone en valía» la actuación del agente, máxime cuando «no es la primera vez que pone en riesgo su vida para salvar la de otro ciudadano», en referencia a su anterior intervención en San Sebastián, señalando que en el caso de Cangas además resultó «perjudicado económicamente» dados los daños sufridos en su coche particular, «los cuales serán reclamados judicialmente al propietario de los cánidos».

El sindicato solicita que tanto «desde la Subdelegación de Pontevedra como desde la Dirección General de la Policía reconozcan la gran actuación de este agente policial con su ingreso en la Orden al Mérito Civil y al Mérito Policial, al ser un ejemplo a seguir por todo su colectivo».