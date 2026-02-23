Nuevo cierre al tráfico de la calle Lepanto por obras: desvíos y accesos a la AP-9
El Concello cortará esta semana el vial en horario laboral para proceder a su hormigonado
La reforma de la antesala del Centro Comercial Vialia y el principal acceso a la autopista AP-9 desde el centro de Vigo, la calle Lepanto, cuenta sus últimas semanas. Quedan –según avanzó el alcalde, Abel Caballero– apenas dos meses para culminar la humanización. Pero antes, esta misma semana, será preciso volver a cortar la calle al tráfico por completo.
El pasado mes de noviembre, la obra de Lepanto fue una de las muchas que se tuvieron que frenar en Vigo debido a la Navidad. Para dejarla expedita, el Concello tuvo que proceder a su asfaltado, por lo que cerró el tráfico por completo durante varias horas. Lo hizo con un aviso sin apenas antelación, lo que cogió por sorpresa a muchos conductores que se vieron atrapados en un gran atasco.
Esta semana ocurrirá lo mismo. La Concejalía de Tráfico debe cerrar la calle Lepanto para proceder a trabajos de hormigonado. Estas obras obligarán a cerrar por completo al tráfico la calle Lepanto este jueves 26 de febrero. Será a partir de las 09.00 horas y durante al menos toda la mañana.
Desvíos recomendados
Según informa la Concejalía de Tráfico, mientras dure el cierre de la calle Lepanto «y para garantizar la circulación viaria», se anulará un carril en Gran Vía entre las calles Brasil y Urzáiz.
Respecto a los desvíos recomendados, el Concello recomienda que todos aquellos conductores que tengan que acceder a la autopista AP-9 a partir de las 09.00 horas del jueves 26 de febrero lo hagan a través de Pizarro, Travesía de Vigo y Numancia para entrar ya ahí por el acceso del Puente de San Lorenzo.
