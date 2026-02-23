El «nuevo barrio» de Vigo junto a la avenida de Madrid toma forma al aprobarlo la Xunta

Paso adelante en San Caetano para impulsar el desarrollo en Vigo de un «nuevo barrio» entre Martínez Garrido y la avenida de Madrid, en la zona del Ofimático.

La Xunta aprobó este lunes de manera inicial el proyecto de interés autonómico (PIA) diseñado para habilitar suelo residencial en una superficie de 21 hectáreas en la que prevé que se puedan levantar en el futuro alrededor de 2.000 viviendas, todo ello después de haber urbanizado el ámbito, actuación para la que el Gobierno gallego reservará alrededor de 22 millones de euros, según indicaron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico en la que se validó el PIA.

«Avanzamos sen descanso no obxectivo de facilitar o acceso á vivenda cun novo barrio para a cidade ben comunicado, con servizos, zonas verdes e de ocio», subrayó Martínez Allegue, que ha mostrado reiteramente su intención de que en 2027 puedan comenzar las expropiaciones para que en 2028 estén en disposición de arrancar los trabajos de urbanización.

El instrumento urbanístico es el segundo de estas características que se valida inicialmente después del tramitado para el barrio Sagrado Corazón de Lugo. La propuesta de ordenación para Vigo contempla que las viviendas protegidas que se desarrollarán en el Ofimático estén integradas en bloques residenciales abiertos y cerrados con alturas graduales entre cuatro y siete plantas, excepto un número reducido de edificaciones que pueden alcanzar las 12 alturas. Además de los inmuebles que acometerá el Gobierno gallego, habrá también suelo para que empresas y cooperativas ejecuten vivienda libre.

Complementariamente, se contará con espacios para usos comerciales y una residencia juvenil que se ubicará en la zona central del ámbito lindante con la parroquia de Lavadores. El proyecto elaborado contempla también la reserva de plazas de aparcamiento, espacios libres y de uso comunitario, la plantación y conservación de árboles y otras dotaciones.

El pasado 30 de diciembre, se hacía público en el Diario Oficial de Galicia que el anteproyecto presentado por la Xunta era viable ambientalmente, imponiendo eso sí la obligación de realizar estudios acústicos por el ruido del tráfico de la A-55 y contemplar medidas para integrar el barrio en el paisaje urbano, protegiendo elementos patrimoniales como hórreos y otros inmuebles ubicados en el ámbito.

Este PIA no es el único que tiene en marcha la Xunta en Vigo, ya que una fase todavía más embrionaria está el planificado para un área de 13,9 hectáreas entre las calles Cantabria, Ramón Nieto y Santa Cristina.