Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo

Localizan un cuerpo flotando en las inmediaciones del Auditorio Mar de Vigo. La Autoridad Portuaria fue la encargada de comunicar sobre las 16.50 horas el suceso al 112 Galicia, indicando la aparición de una persona en las aguas de los muelles entre la zona de Beiramar y O Berbés.

Desde el servicio autonómico se trasladó el aviso a urgencias sanitarias, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y Bomberos de Vigo, quienes movilizaron dos camiones desde el parque de Esturáns. Fueron precisamente estos efectivos los que elevaron el cuerpo a tierra firme, constatando además su defunción.

La víctima está identificada ya como un varón de unos 50 años de edad, de nacionalidad angoleña pero residente en la ciudad. A la espera de la llegada de las autoridades judiciales para el levantamiento del cadáver por el momento no se descarta ninguna hipótesis, por lo que será la investigación posterior la que determinará las causas del deceso.

