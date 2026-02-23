Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calvario minipisoTemporalidad empleo públicoMade in EuropePrecio alquileres VigoHuelga de médicosCelta-Mallorca23F
instagramlinkedin

Sucesos

Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo

La Autoridad Portuaria comunicó al 112 el hallazgo en la zona de Beiramar a las 16.50 horas

Al lugar se desplazaron Urgencias Sanitarias, Bomberos, Guardia Civil, Policía Nacional y Local

Localizan un cadáver en el entorno del puerto de Vigo.

Localizan un cadáver en el entorno del puerto de Vigo. / José Lores

Víctor P. Currás

Víctor P. Currás

Vigo

Localizan un cuerpo flotando en las inmediaciones del Auditorio Mar de Vigo. La Autoridad Portuaria fue la encargada de comunicar sobre las 16.50 horas el suceso al 112 Galicia, indicando la aparición de una persona en las aguas de los muelles entre la zona de Beiramar y O Berbés.

Desde el servicio autonómico se trasladó el aviso a urgencias sanitarias, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y Bomberos de Vigo, quienes movilizaron dos camiones desde el parque de Esturáns. Fueron precisamente estos efectivos los que elevaron el cuerpo a tierra firme, constatando además su defunción.

La víctima está identificada ya como un varón de unos 50 años de edad, de nacionalidad angoleña pero residente en la ciudad. A la espera de la llegada de las autoridades judiciales para el levantamiento del cadáver por el momento no se descarta ninguna hipótesis, por lo que será la investigación posterior la que determinará las causas del deceso.

Noticias relacionadas

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera
  2. Davila 20/02/2026
  3. Un vecino de Vigo a juicio acusado de quedarse con la herencia de sus hermanos y sobrinos
  4. Herido grave en Vigo tras ser atropellado por un bus de Vitrasa en Pizarro
  5. Muere Severino Novas, exconcejal del BNG en Cangas
  6. Positivo en alcohol tras un aparatoso accidente de tráfico en las fuentes de Aragón de Vigo mientras comía una hamburguesa
  7. El plan de Comboios de Portugal para competir contra Renfe por el AVE entre Galicia y Lisboa en 2032: 600 millones y 26 trenes nuevos
  8. Un céntrico parking de Vigo se asegura seguir abierto al menos durante otro año: Zona Franca y Puerto ganan tiempo para la negociación

El sonido de los zombis sonará en directo en el teatro Salesianos

Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo

Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo

Campaña de micromecenazgo para ayudar a la escudería universitaria UVigo Motorsport tras el incendio que destruyó su taller

Campaña de micromecenazgo para ayudar a la escudería universitaria UVigo Motorsport tras el incendio que destruyó su taller

Charla de exparlamentarios en el Colegio Vista Alegre de Cabral

Charla de exparlamentarios en el Colegio Vista Alegre de Cabral

La Diócesis de Vigo rechaza la Ley contra la multirreincidencia: «Desprotege a las personas pobres en contexto de exclusión»

La Diócesis de Vigo rechaza la Ley contra la multirreincidencia: «Desprotege a las personas pobres en contexto de exclusión»

El «nuevo barrio» de Vigo junto a la avenida de Madrid toma forma al aprobarlo la Xunta

El «nuevo barrio» de Vigo junto a la avenida de Madrid toma forma al aprobarlo la Xunta

El Verbum acoge la décima edición de la Feria de Enseñanzas Artísticas, Profesionales y Universitarias

Vigo celebra la suerte: un boleto de Eurojackpot de la ONCE deja casi 315.000 euros

Vigo celebra la suerte: un boleto de Eurojackpot de la ONCE deja casi 315.000 euros
Tracking Pixel Contents