Homenaje en Pontevedra a la Red Nacional de Radio de Emergencias

El subdelegado del Gobierno en Pontevadra, Abel Losada, homenajeó a los 15 voluntarios de la Red Nacional de Radio de Emergencias (REMER) en la provincia de Pontevedra que cumplieron distintos hitos de años de servicio, entregándoles, en un acto en la sede de la subdelegación, el diploma en reconocimiento a su trayectoria en esta red de Protección Civil.

Losada resaltó su dedicación. «Sodes un exemplo de vocación e altruísmo. Hai que agradecelo nestes tempos nos que a defensa do público é máis necesaria que nunca», dijo, añadiendo que esta red está integrada por personas que «nos obsequian co seu tempo e o seu saber e que, cando se produce unha emerxencia, deixan o que están facendo e se poñen a axudar».

La REMER de Pontevedra fue crucial el 28 de abril de 2025, cuando el «apagón» afectó a los servicios públicos, entre ellos la Guardia Civil, que se quedó sin comunicaciones a las 21.30 horas al agotarse las baterías de los equipos repetidores de la empresa de telecomunicaciones adjudicataria. Un equipo de voluntarios de la red instaló una emisora en la Comandancia y garantizó las comunicaciones con otros voluntarios dispersos por distintos puntos de la provincia. «Onde fallou unha multinacional que manexa miles de millóns de euros, funcionou a REMER», destacó Losada.

Los diplomas de permanencia fueron entregados a 15 radioaficionados con una antigüedad que va de los 4 hasta los 40 años, nombrados con sus correspondientes identificativos «Tango», como coordinadores de zona. Los recibieron Helio Fernández Alonso, José Abal Cacabelos, Waldo Mouriño Cascallar, Víctor Peso Lombos, Sergio Lloves Castro, José Miguel Rivas Alonso, Hortensia Rodríguez Martínez, Manuel Angueira Portas, Alfonso Trigo Horrea, Emilio Costas Portela, Francisco Paz Muiños, Fidel Iglesias Ramírez, José María Ferreiro Gómez, Benito Otero García e Alberto Varela Lage.

Acompañaron al subdelegado durante la entrega de diplomas la jefe de la Unidad de Protección Civil en Pontevedra, Natalia del Caño, los coordinadores de la REMER en la provincia Ismael Rodríguez y Juan Jesús Taracido Sobral y los de zona más antiguos Manuel López Méndez y Leopoldo Chousal Botana.

La REMER, perteneciente al Ministerio del Interior, tiene como objetivo acercar a Protección Civil una red de comunicaciones que asegure las transmisiones en caso de siniestros, emergencia o catástrofe, sobre todo cuando las telecomunicaciones no están disponibles o no hay cobertura. En Pontevedra hay medio centenar de voluntarios.