Guerra de cifras en el Concello de Vigo por los datos presupuestarios de 2025

En tiempo y forma dentro del plazo que establece la legislación, el gobierno local ha llevado al pleno de febrero la dación de cuentas de la liquidación del presupuesto municipal correspondiente a 2025, un resultado que ha generado una intensa guerra de cifras en le debate entre los grupos políticos, con visiones radicalmente opuestas sobre la gestión local. Arrancó el turno de intervenciones el concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, defendiendo una vez «que vivimos nunha cidade de matrícula de honra, dinámica e que avanza, cumprindo os indicadores de boa xestión e sen deixar nada que gastar». El socialista cifró el gasto público por habitante en casi 1.012 euros, «polo que a balanza fiscal é sempre favorable ó cidadán, que ve como o que paga retorna ós seus petos de forma multiplicada». Aneiros puso como ejemplo las 3.500 ayudas sociales, las becas para estudiar en el extranjero, las ayudas de material escolar o comedor o el apoyo a entidades sin ánimo de lucro, así como las inversiones por más de 100 millones en marcha.

La valoración de los grupos de la oposición fue muy distinta. La edil del PP Patricia García ve un «relato derrumbado, xa que os datos indican que os investimentos caeron un 26,4% respecto a 2024», acusando también al gobierno local de «só funcionar como un reloxo suízo para cobrar impostos que subiron un 12% en tres anos». Entiende la popular que los ahorros generados únicamente se deben a la incapacidad de ejecutar el presupuesto.

En una línea similar, el portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, puso en la mesa la «nula relación deste goberno coa verdade, xa que a inexecución do orzamento atinxiu case 137 de 420 millóns por falla de xestión, recursos que non retornan en forma de servizos». Insistió en criticar las «toneladas de anuncios e promesas que logo son incumpridas».