Excursión gratis por tres islas del Parque Nacional de las Illas Atlánticas: hay 100 plazas

El Parque Nacional marítimo-terrestre de las Illas Atlánticas de Galicia ofrecerá entre finales de febrero y el mes de abril un total de 100 plazas para participar en rutas guiadas por los archipiélagos de Cíes, Ons y Cortegada, dentro del programa Descubrindo o Parque Nacional.

Las visitas, gratuitas y con grupos reducidos, buscan desestacionalizar el turismo. También acercar al público a los valores naturales, históricos y botánicos del parque en una época del año en la que se activan numerosos procesos naturales en las islas. Desde la puesta en marcha del programa en 2014, ya participaron más de 1.600 personas.

En total, este año se ofertan seis rutas guiadas recomendadas para mayores de 12 años. Para dar opción al mayor número posible de participantes, cada persona solo podrá inscribirse en una de las visitas, aunque se habilitará una lista de espera para cubrir posibles bajas.

Las temáticas de las rutas son diversas. En Cortegada, las visitas se centrarán en el carácter botánico e histórico de la isla con la ruta O segredo dun bosque no mar. En Ons, se proponen recorridos como A illa e o mar o Unha illa de nomes. Mientras, en Cíes, se realizará la ruta Unha viaxe no tempo, centrada en la historia del archipiélago.

El plazo de inscripción ya está abierto y las personas interesadas podrán anotarse hasta cuatro días antes de la fecha de cada visita, tanto en las oficinas del Centro de Visitantes del Parque Nacional en Vigo como a través de la web de reservas. La actividad guiada es gratuita, aunque los participantes deberán asumir el coste del transporte marítimo, que se abonará directamente a la naviera correspondiente.

La dirección del parque se reserva el derecho a cancelar o modificar las visitas en función de las condiciones meteorológicas, el número de inscritos u otras causas de fuerza mayor, avisando siempre con antelación.

