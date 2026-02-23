Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La primera de las 10 recaladas del «Iona» en Vigo

El megacrucero británico, con casi 6.000 pasajeros y destilería de ginebra, cierra los atraques de febrero con casi 10.000 cruceristas en cinco buques

El «Iona», esta mañana en su primera visita a Vigo del año.

El «Iona», esta mañana en su primera visita a Vigo del año. / Pablo Hernández Gamarra

Francisco Díaz Guerrero

El megacrucero británico Iona hizo este lunes la primera de las diez escalas que tiene cerradas para este año en el puerto de Vigo. El gigantesco buque arribó procedente de Southampton conduciendo una expedición de 5.773 pasajeros y 1658 tripulantes, en crucero de una semana en el que también toca en A Coruña, Bilbao y Cherburgo.

Entre el pasaje figura una nutrida representación infantil que disfruta de la tradicional semana de vacaciones de febrero con la que los colegios británicos celebran la culminación del primer semestre escolar.

Consignado por Pérez y Cïa., el Iona desplaza 184.089 toneladas de registro bruto y mide 345 metros de eslora por 42 de manga. Una de las novedades exclusivas que ofrece a sus huéspedes es su propia destilería de ginebra, que se fabrica a bordo de forma artesanal.

Esta escala cerró el tráfico de cruceros de febrero, que registró la visita de cerca de diez mil pasajeros en cinco buques.

