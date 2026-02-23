Charla de exparlamentarios en el Colegio Vista Alegre de Cabral
Los exdiputados Ramón Cortegoso, Henrique Viéitez y Leticia Gallego explicaron a los alumnos el funcionamiento de la Cámara autonómica
R.V.
El Parlamento de Galicia y la Asociación de Exparlamentarios/as organizaron una charla-coloquio en el Colegio Vista Alegre de Cabral en la que participaron los exdiputados Ramón Cortegoso, Henrique Viéitez y Leticia Gallego.
Estas sesiones divulgativas tienen como objetivo que el alumnado pueda conocer de cerca el trabajo que se desarrolla en el Parlamento.
Los exparlamentarios/as explican las funciones de la Cámara autonómica, su composición y órganos, y también contestan a las preguntas del público asistente. La charla se complementa con una proyección audiovisual, que hace un recorrido por la realidad de la principal institución política de Galicia.
