El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos

El «Helios Cousteau» se convirtió en 2011 en el primer barco del mundo propulsado exclusivamente por energía solar y eólica. Tras su inauguración, empezó a realizar cruceros ambientales turísticos por las aguas del mayor lago glaciar de España, por el Parque Natural del Lago de Sanabria. Pero desde diciembre de 2023 este pionero catamarán que tuvo un coste superior al millón de euros está en tierra. «Buque en dique seco por mantenimiento», reza la página web informando de la imposibilidad de realizar reservas. ¿Dónde se encuentra? Pues la embarcación está desde entonces en las instalaciones de un astillero de Mos, en la provincia de Pontevedra, y protagoniza un procedimiento judicial en Porriño a raíz de la querella penal presentada por la entidad hispano-lusa que ofrece estos viajes por el famoso lago de Zamora, que lleva casi dos años luchando para recuperar el buque.

Europarques Hispano-Lusos S.R.L. gestiona cruceros ambientales en Arribes del Duero y en el Lago de Sanabria. Con una embarcación en cada uno de estos espacios, la del lago zamorano, apadrinada por Pierre-Ivés Cousteau y presentada como «el primer catamarán eólico-solar del mundo con cero emisiones, cero efluentes, cero residuos y cero dB de sonido», fue la que en 2023 se trasladó a Mos para someterse a una revisión exhaustiva y a trabajos de reparación.

Y allí sigue a día de hoy. Las discrepancias surgidas entre la entidad que gestiona el barco y el astillero concluyeron en su día con el acuerdo de rescindir el contrato y devolver el buque a su propietaria. Con el permiso de la DGT, se organizó un transporte especial para llevarlo de vuelta a Zamora dadas sus dimensiones (19 metros de eslora y 6 de manga), pero cuando el 14 de octubre de 2024 este dispositivo se personó en Mos, el astillero estaba cerrado. La propietaria, afirman los denunciantes, les dijo que estaban de vacaciones y «no devolverían el buque si no se le pagaba en efectivo lo que se le debía».

Derecho de retención

Los dueños del catamarán alegan que ya pagaron la totalidad de lo que les correspondía, para lo que se aportó un informe pericial, y que el último de esos abonos, de 4.410 euros, se hizo a la Agencia Tributaria, como les requirió dicha entidad mediante la correspondiente diligencia de embargo contra los denunciados. Sostienen, según consta en la causa, que «no existe derecho de retención del buque» que ampare la situación que están viviendo, que los querellados les «han impedido» retirar la embarcación con presuntas acciones y amenazas «que acompañan con exigencias abusivas y fórmulas de cobro ilegales» y que el catamarán «está en grave riesgo de deterioro» e incluso de destrucción por incendio por sus baterías de litio y las condiciones en que está, ya que acusan también al astillero de incumplir su obligación contractual de mantenerlo conectado al suministro eléctrico como «requieren sus sistemas de alarma y seguridad».

En esta causa que se instruye por la presunta comisión de delitos de coacciones y apropiación indebida en Porriño acaba de dictar un importante auto la Audiencia Provincial de Pontevedra, que estima en parte el recurso presentado por Europarques Hispano-Lusos y requiere a los investigados para que, en el plazo que el juzgado señale y previa audiencia, hagan entrega del buque a su propietaria, «que lo recibirá en calidad de depósito». Esto salvo que los denunciados «justifiquen cantidades que le sean debidas por la propiedad en razón de las obras que realizaron en la embarcación, su fundado amparo en un derecho de retención y también el buen cuidado del buque con exclusión del riesgo alegado por la recurrente»: en ese caso será el instructor el que decidía «con libertad de criterio» si devolver o no el catamarán.

Indicios en torno a los delitos

La instrucción judicial está, precisamente, en esta fase y se ha requerido a las partes para que hagan las alegaciones que estimen convenientes. Sobre el fondo del asunto, en ese mismo auto de la Audiencia que tiene fecha del pasado 1 de diciembre los magistrados consideran que existen indicios de la presunta comisión de los delitos que se investigan, entre ellos el de apropiación indebida, algo que se opondría «a la de un derecho de retención» por parte del astillero, tomando también en consideración el informe pericial sobre las obras en el barco y los pagos efectuados.

«Consideramos que existe una retención indebida del buque y una conducta obstructiva», resume Francisco Fernando Martínez, abogado de los propietarios del catamarán. Junto al pleito penal, han presentado una demanda civil en la que reclaman más de 560.000 euros por los daños y perjuicios causados, explica. Las obras en la embarcación solo deberían durar unos meses y, afirma el letrado, sus clientes se han encontrado con que desde que en 2023 lo llevaron al astillero no han podido volver a hacer uso del mismo. Es el único del que disponen para hacer los cruceros turísticos por el lago de Sanabria, viajes que están en suspenso desde entonces. «Reclamamos por la pérdida de las temporadas turísticas de 2024 y 2025, por los gastos del transporte fallido de 2024 y por otros conceptos. Y eso sin tener en cuenta lo que pasará con la temporada de 2026 y el coste de las reparaciones que presumiblemente no se han hecho en los términos pactado, por lo que, cuando recobremos la posesión, todavía habrá que llevar el barco a otro astillero», concluye.