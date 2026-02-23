Campaña de micromecenazgo para ayudar a la escudería universitaria UVigo Motorsport tras el incendio que destruyó su taller

La escudería universitaria UVigo Motorsport ha iniciado una campaña de micromecenazgo para hacer frente a las pérdidas causadas por el incendio que destruyó su taller en el campus durante la madrugada del sábado.

Afortunadamente, las llamas solo causaron daños materiales y la asociación estudiantil, integrada por cerca de 80 alumnos de diferentes titulaciones, trata ahora de conseguir ayuda para volver a competir este año en la Fórmula Student.

Además, el Vicerrectorado de Planificación está buscando un espacio alternativo en el campus para que puedan continuar con el montaje del monoplaza y acudir este verano a las pruebas de Austria y Montmeló.

Miembros de la escudería y la Universidad, el sábado, tras el incendio. / Alba Villar

Según el diario digital de la UVigo, la policía científica volvió a visitar este lunes el taller incendiado, un anexo independiente a la Escuela de Industriales, y concluyó que el siniestro fue un accidente. Según la team leader del equipo, Marta Cabo, el origen podría haber sido el cortocircuito de algún elemento que quedó conectado.

Noticias relacionadas

El incendio calcinó gran parte del material y herramientas de la escudería y afectó al nuevo chasis. Por suerte, el coche de la temporada anterior no sufrió daños ya que había sido cargado por los estudiantes en una furgoneta para desplazarse hasta Lugo, donde tenían prevista la realización de una prueba.