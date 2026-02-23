Automóviles y contenedores, noticias positivas en un arranque de año a la baja en los tráficos del Puerto de Vigo

El complicado inicio de año en términos meteorológicos ha dejado en el Puerto de Vigo una ligera caída en los tráficos en el conjunto de las terminales, según los datos que acaba de hacer públicos Puertos del Estado correspondientes al mes de enero, cuando se registró un descenso de casi el 6% en el tráfico portuario total en relación con el mismo período de 2025. En concreto, las toneladas registradas por el Puerto vigués se situaron en 310.589. La caída es ligeramente superior a la media de la red de puertos estatales.

Con todo, hay buenas noticias dentro de un enero no tan positivo como los últimos meses del año pasado. Entre ellas, el empuje que sigue demostrando la terminal de Bouzas, donde se gestionaron 39.204 automóviles, con un crecimiento del 14,6 % en la comparativa interanual y que permite cada acechar más el liderato de Barcelona en esta materia, uno de los desafíos que se marcó en las últimas semanas el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana. Las instalaciones barcelonesas registraron en el arranque de este año algo más de 43.000 vehículos. Mientras, es también relevante en Vigo el dato de contenedores, anotando 18.770 TEUS, un 1,5% más que en enero de 2025.

La evolución, mientras, ha sido negativa en lo que se refiere a la mercancía transportada en los contenedores, pasando de las 196.751 toneladas del primer mes del año pasado a las 191.925 del actual ejercicio, un descenso del 2,5%. El apartado de mercancía general, por su parte, deja a Vigo al borde de las 300.000 toneladas en enero tras un descenso del 1,3%, una caída mucho menos abultada que la del conjunto de los puertos españoles, que fue del 8%.

En pesca, O Berbés mantiene el liderato estatal pese a la notable caída por encima del 13% en la comparativa interanual, aunque las 1.532 toneladas descargadas convierten a Vigo, junto a Pasaia, en el único Puerto por encima de los cuatro dígitos en esta materia, prácticamente duplicando los datos conseguidos en A Coruña.

Por último, las estadísticas de cruceristas reflejan una disminución del 44%, al pasar en un año de más de 9.500 personas a no llegar a 5.500. Estas llegaron el mes pasado a bordo de tres buques, cuando en enero de 2025 fueron seis las embarcaciones que atracaron en el Muelle de Trasatlánticos. Las perspectivas para lo que resta de año son, sin embargo, muy buenas en clave turística.