Arranca otra obra del Vigo Vertical, que obliga a cortar Serafín Avendaño durante siete meses

Con el permiso de Patrimonio bajo el brazo, el Concello de Vigo ha podido activar desde hoy la obra de humanización e instalación de una rampa mecánica en el tramo de Serafín Avendaño comprendido entre García Barbón y el Halo, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 1,7 millones y que permitirá completar el corredor del Vigo Vertical entre Areal y el barrio de Ribadavia. La actuación, sin embargo, tendrá consecuencias en el día a día de los vecinos y usuarios de la zona, ya que tal y como ha informado el Concello en su página web, los trabajos obligarán a cortar durante un plazo aproximado de siete meses el tráfico rodado en ese tramo de Serafín Avendaño.

La constructora encargada de los trabajos, Oreco Balgón, deberá garantizar el tránsito peatonal, especialmente importante al tratarse de una calle por la que deben entrar y salir los alumnos del CEIP García Barbón y que sirve también para utilizar el Halo. Las rutas tendrán que estar debidamente señalizadas. Además, el Concello detalla que en García Barbón 68, frente al Círculo de Empresarios de Galicia, se habilitará una zona de parada puntual para dejar y recoger a los estudiantes.

Hasta Serafín Avendaño, para dar el pistoletazo de salida a la obra, se desplazó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, poniendo en valor la actuación proyectada por el Concello. «Es una gran obra que nos permitirá completar el corredor mecánico, un dinero maravillosamente gastado», señaló el regidor, crítico también con la Xunta «por para la obra tres meses» por el permiso de Patrimonio. El Gobierno gallego replica que recibió la solicitud el 17 de diciembre y que autorizó la actuación el pasado 9 de febrero, resolviendo el expediente en mes y medio.