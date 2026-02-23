Acuerdo de CIG y UVigo para pagar las subidas salariales reconocidas por el Supremo

La CIG y la UVigo han llegado a un acuerdo para proceder al pago de las subidas salariales desde 2022 para el personal postdoctoral y el contratado con cargo a proyectos. Tras una reunión mantenida hace unos días, el rector se comprometió a realizarlo con la mayor brevedad posible a las casi 600 personas afectadas.

Desde la Confederación Intersindical Galega agradecen la disposición de la UVigo y recuerdan que el Tribunal Supremo reconoció en enero el derecho a la subida salarial correspondiente a los años 2022 y 2023 a tres colectivos: PDI con contratos predoctorales, postdoctorales y con cargo a proyectos de investigación.

En el caso del PDI predoctoral en formación, la subida ya se hizo efectiva por lo que no estaría afectado por la sentencia.

«Este auto garante que todas as subas aprobadas nos Orzamentos Xerais do Estado no futuro se teñan que aplicar de forma automática, eliminando esta discriminación por parte das universidades galegas. Así, o montante total ascende a un 9,8% desde 2022 a 2024, ao que haberá que engadirllle o 2,5% de 2025 e o 1,5% de 2026», cuantifican desde CIG.

El rector volverá a reunirse con el sindicato para aclarar el número concreto de personas a las que se le aplicará la subida y en qué nóminas. En todo caso y, atendiendo a su petición, no se extenderá más allá de mayo.

En la UDC ya se alcanzó un acuerdo en 2024 antes del juicio y los pagos están consolidados. Y, en el caso de la USC, el Supremo rechazó el recurso de casación presentado por la CIG tras perder en el Superior el mismo conflicto. En todo caso, demandan a la institución compostelana que aplique las subidas salariales a todo su personal como han hecho sus homólogas.