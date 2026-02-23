Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calvario minipisoTemporalidad empleo públicoMade in EuropePrecio alquileres VigoHuelga de médicosCelta-Mallorca23F
instagramlinkedin

Acuerdo de CIG y UVigo para pagar las subidas salariales reconocidas por el Supremo

La sentencia afecta a unos 600 investigadores postdoctorales y contratados con cargo a proyectos

Laboratorio del campus de Vigo.

Laboratorio del campus de Vigo. / ALBA VILLAR

R.V.

La CIG y la UVigo han llegado a un acuerdo para proceder al pago de las subidas salariales desde 2022 para el personal postdoctoral y el contratado con cargo a proyectos. Tras una reunión mantenida hace unos días, el rector se comprometió a realizarlo con la mayor brevedad posible a las casi 600 personas afectadas.

Desde la Confederación Intersindical Galega agradecen la disposición de la UVigo y recuerdan que el Tribunal Supremo reconoció en enero el derecho a la subida salarial correspondiente a los años 2022 y 2023 a tres colectivos: PDI con contratos predoctorales, postdoctorales y con cargo a proyectos de investigación.

En el caso del PDI predoctoral en formación, la subida ya se hizo efectiva por lo que no estaría afectado por la sentencia.

«Este auto garante que todas as subas aprobadas nos Orzamentos Xerais do Estado no futuro se teñan que aplicar de forma automática, eliminando esta discriminación por parte das universidades galegas. Así, o montante total ascende a un 9,8% desde 2022 a 2024, ao que haberá que engadirllle o 2,5% de 2025 e o 1,5% de 2026», cuantifican desde CIG.

El rector volverá a reunirse con el sindicato para aclarar el número concreto de personas a las que se le aplicará la subida y en qué nóminas. En todo caso y, atendiendo a su petición, no se extenderá más allá de mayo.

Noticias relacionadas

En la UDC ya se alcanzó un acuerdo en 2024 antes del juicio y los pagos están consolidados. Y, en el caso de la USC, el Supremo rechazó el recurso de casación presentado por la CIG tras perder en el Superior el mismo conflicto. En todo caso, demandan a la institución compostelana que aplique las subidas salariales a todo su personal como han hecho sus homólogas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera
  2. Davila 20/02/2026
  3. Un vecino de Vigo a juicio acusado de quedarse con la herencia de sus hermanos y sobrinos
  4. Herido grave en Vigo tras ser atropellado por un bus de Vitrasa en Pizarro
  5. Muere Severino Novas, exconcejal del BNG en Cangas
  6. Positivo en alcohol tras un aparatoso accidente de tráfico en las fuentes de Aragón de Vigo mientras comía una hamburguesa
  7. El plan de Comboios de Portugal para competir contra Renfe por el AVE entre Galicia y Lisboa en 2032: 600 millones y 26 trenes nuevos
  8. Un céntrico parking de Vigo se asegura seguir abierto al menos durante otro año: Zona Franca y Puerto ganan tiempo para la negociación

Las pintadas en un tren impiden ampliar las plazas entre Vigo y A Coruña pese al lleno en 10 frecuencias

Las pintadas en un tren impiden ampliar las plazas entre Vigo y A Coruña pese al lleno en 10 frecuencias

Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo

Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo

Excursión gratis por tres islas del Parque Nacional de las Illas Atlánticas: hay 100 plazas

Excursión gratis por tres islas del Parque Nacional de las Illas Atlánticas: hay 100 plazas

Acuerdo de CIG y UVigo para pagar las subidas salariales reconocidas por el Supremo

Acuerdo de CIG y UVigo para pagar las subidas salariales reconocidas por el Supremo

El sonido de los zombis sonará en directo en el teatro Salesianos

Los alquileres en Vigo rompen otro techo y se tensionan más allá del centro: el precio medio ya es superior a los 600 euros mensuales en todo el casco urbano

Campaña de micromecenazgo para ayudar a la escudería universitaria UVigo Motorsport tras el incendio que destruyó su taller

Campaña de micromecenazgo para ayudar a la escudería universitaria UVigo Motorsport tras el incendio que destruyó su taller

Charla de exparlamentarios en el Colegio Vista Alegre de Cabral

Charla de exparlamentarios en el Colegio Vista Alegre de Cabral
Tracking Pixel Contents