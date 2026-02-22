Las escaleras de O Castro de Vigo, una yincana cuando cae la noche

Cuando cae la noche por completo, subir o bajar por las escaleras que comunican la avenida das Camelias (justo frente al Concello) con la fortaleza de O Castro es un acto de valentía. Vecinos denuncian que, ya desde hace meses, no funcionan varias farolas en esta zona, contratiempo que ha comprobado este periódico. La solución: sacan sus teléfonos móviles de los bolsillos para encender la linterna y, así, poder avanzar con seguridad.

Es una zona especialmente frecuentada por la existencia de numerosas plazas de aparcamiento de vehículos a los pies de la muralla de O Castro —un espacio codiciado al tratarse del centro de la ciudad— y por ser uno de los espacios turísticos más relevantes.

Vecinos reclaman al Concello que resuelva esta situación cuanto antes al entender que se pone en riesgo a los viandantes. Destacan que la luz se hace más necesaria en días de lluvia, como han constatado en las últimas semanas, por la formación de barro. Precisamente, las precipitaciones, escondidas estos días, vuelven con toda probabilidad el miércoles, según MeteoGalicia y la Aemet, y podrían adelantarse al martes por la noche.