¿Qué requisitos debe cumplir un bajo o una oficina para ser vivienda?

Con la publicación del decreto que modificó la normativa de habitabilidad de Galicia el 15 de octubre del 2023, se flexibilizaron los requisitos para el cambio de uso de locales comerciales u oficinas en viviendas. En el 2025, la Xunta introdujo más cambios para facilitar todavía más este paso. Las condiciones que se exigen: deben estar situadas en edificaciones existentes de tipología residencial de vivienda colectiva y ubicarse en suelo urbano o de núcleo rural.

Se exceptúan los requisitos de altura libre, que podrá ser de 2,40 metros, y se permite que tengan acceso directo desde la vía pública. Las ventilaciones y extracciones que deban salir por cubierta pueden conducirse por las fachadas interiores y situarse más allá de la profundidad edificable o superando la ocupación máxima permitida.

La extracción de humos de las cocinas podrá sustituirse por sistemas internos de filtración homologados y las viviendas resultantes del cambio de uso quedan exentas de la reserva de plazas de aparcamiento. Este tipo de operaciones ganan atractivo a la vez que los locales comerciales —por el aumento de las compras online, entre otros motivos— y las oficinas —por el auge del teletrabajo— pierden peso.