El PP de Vigo asegura que la futura ordenanza de pisos turísticos «es una cortina de humo» que no solucionará nada

Luisa Sánchez censura que el gobierno local rechazase sus alegaciones y asegura que la norma no servirá para crear vivienda pública ni bajar precios

Edificio de viviendas turísticas en García Barbón.

Edificio de viviendas turísticas en García Barbón. / Alba Villar

R.V.

Vigo

En vísperas de la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de viviendas turísticas de Vigo, el PP ha criticado con dureza el texto elaborado por el gobierno local, al entender que no ofrecerá soluciones en la materia ni contribuirá a mejorar el mercado inmobiliario. «Es una cortina de humo para tapar 18 años de inacción», proclamó la presidenta de los populares, Luisa Sánchez, que censura que la norma no servirá para potenciar la creación de vivienda pública ni contribuirá a bajar los precios.

En este sentido, Sánchez critica que se hayan rechazado todas las alegaciones presentadas por el PP, que quería, entre otras cosas, que se estableciese un régimen transitorio aplicable a los pisos turísticos inscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la ordenanza que acrediten su actividad. «Se aplica una retroactividad lesiva y se cambian las reglas del juego a mitad de partido», expone la presidenta de los populares.

