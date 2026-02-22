«Tras una época de gran escasez, vuelve a haber heroína en la calle»

Al frente de la UDYCO de Vigo está Iago García Pascual. Ya suma más de dos décadas en la Policía Nacional y su trayectoria se dirigió, casi desde sus inicios en 2005, a la lucha contra el narcotráfico. Estuvo en la Brigada Central de Estupefacientes de Madrid, a continuación en el GRECO Galicia y desde 2013 en la comisaría de Vigo, donde empezó como jefe de grupo, convirtiéndose, en marzo de 2025, en el máximo responsable de esta unidad especializada integrada en la Brigada de Policía Judicial.

Él coordina a los jefes de los distintos grupos de la UDYCO y diseña la estrategia operativa. Uno de sus retos es «innovar» en las investigaciones: «Hay que ser originales y no quedarse en los esquemas habituales para que los traficantes no estén alerta sobre cómo trabajamos». También hace hincapié en la necesidad de «globalizar» la lucha contra el tráfico de estupefacientes. «Aquí trabajamos a todos los niveles. Desde desarticular ‘puntos negros’ hasta operaciones como la ‘Monterrey’ que acabamos de desarrollar con SVA y Greco Galicia, donde intervenimos 200 kilos de cocaína en el puerto de Vigo y se detuvo a un clan albanés. Estamos tanto a un nivel como al otro, porque uno nos puede llevar al otro y viceversa», explica.

Iago García, en su despacho de la comisaría viguesa / Alba Villar

Pone en valor el trabajo sobre el terreno. «Como ve», dice dirigiendo la mirada a las oficinas de la UDYCO, «aquí hay muchos asientos y muy pocos policías». «Eso es porque están en la calle, que es donde está la droga», afirma. Y una de las cuestiones que destaca de algunos golpes contra «narcoviviendas» de 2025 es que en algunos de esos casos no solo se actuó contra el último eslabón, sino que se pudo «subir» un escalón más y llegar a los suministradores. Es un objetivo, de hecho, en el que seguirán trabajando en este 2026.

Sobre el tipo de tráfico al menudeo a día de hoy en Vigo, perciben que tras una época de «gran escasez» de heroína que derivó en un aumento del consumo de la cocaína fumada, ahora vuelven a intervenirla: «No es una gran subida, pero sí que estamos detectando otra vez heroína en la calle».