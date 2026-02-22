La Diputación apuesta por el comercio local de Vigo: «Ten un valor diferencial»
La vicepresidenta segunda, Luisa Sánchez, entrega al establecimiento Ibéricos A Veiga un premio por su escaparate
R.V.
Vigo
La vicepresidenta segunda de la Diputación, Luisa Sánchez, entregó al establecimiento Ibéricos A Veiga el diploma y la placa que lo acreditan como ganador del premio «Ilumina o Teu Escaparate», en el que participan los comercios de la Asociación Vigo Centro. La representante provincial reconoció el «valor diferencial» que aporta a la ciudad el comercio local a la hora de dinamizar los barrios o por su atención a la clientela.
Más de 110 negocios participaron en el certamen, impulsado por Diputación, Xunta y Federación de Comercio de Pontevedra. Luisa Sánchez destacó, en este sentido, que únicamente los gobiernos provincial y autonómico «están apoiando de verdade ó comercio local de Vigo».
