La Diputación apuesta por el comercio local de Vigo: «Ten un valor diferencial»

La vicepresidenta segunda de la Diputación, Luisa Sánchez, entregó al establecimiento Ibéricos A Veiga el diploma y la placa que lo acreditan como ganador del premio «Ilumina o Teu Escaparate», en el que participan los comercios de la Asociación Vigo Centro. La representante provincial reconoció el «valor diferencial» que aporta a la ciudad el comercio local a la hora de dinamizar los barrios o por su atención a la clientela.

Más de 110 negocios participaron en el certamen, impulsado por Diputación, Xunta y Federación de Comercio de Pontevedra. Luisa Sánchez destacó, en este sentido, que únicamente los gobiernos provincial y autonómico «están apoiando de verdade ó comercio local de Vigo».