El Concello de Vigo aprueba la obra del edificio dotacional del Barrio do Cura... ¿pero será una guardería?

La Xerencia Municipal de Urbanismo validará mañana el proyecto básico y de ejecución del edificio que, en principio, acogerá la guardería del Barrio do Cura. La construirá la propiedad y se la cederá al Concello, como consta en el convenio firmado por ambas partes a mediados de noviembre de 2021.

Llama la atención que, en el documento que irá a Urbanismo, se describe que la actuación dará lugar a una edificación que se destinará a equipamiento, sin mencionar que será una escuela infantil. También se usan los términos centro de servicios sociales.

El Ayuntamiento indica que, «a priori, será una escuela infantil», pero añade que, «cuando llegue el momento», se analizará «la demanda». «El alumnado de la antigua guardería del Barrio do Cura está escolarizado en la Praza da Industria», anotan fuentes municipales.

Se trata de una nueva construcción compuesta por una única planta, que ocupa una superficie construida total de 470,99 metros cuadrados (m²), de los cuales 373,26 m² son cerrados y 97,73 m² abiertos, por lo que la parcela de equipamiento resultante es de 470,99 m².