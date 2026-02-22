La caída de árboles obliga a acordonar zonas de paseo en A Guía

No todo está de cara para poder disfrutar del sol este domingo. Cientos de vigueses han aprovechado la segunda jornada de cielos despejados para hacer deporte y pasear por los parques de la ciudad después de casi 50 días seguidos de lluvias. Sin embargo, el paso de los temporales dejó su huella en ellos. En el caso de A Guía se han tenido que acordonar varios caminos por la caída de árboles de gran porte.

Estos ejemplares atraviesan algunos de los senderos interiores. Alguno de ellos se encuentra ya cortado a la espera de ser recogido por los operarios municipales, que mantienen las cintas de precaución. Al mismo tiempo, un muro en la Avenida de Doña Fermina cedió, obligando a cortar un pequeño tramo de acera.

Muro cedido en Avenida Doña Fermina / VigoVindeiro

Humanización a la vista

Todo ello a las puertas de que el peatón «reconquiste» el terreno al coche, aumentando en un 50% el espacio que podrán utilizar los viandantes en el acceso a la ermita. La Xunta de Goberno Local aprobó el pasado viernes 13 de febrero el proyecto de esta intervención ya remitida a la Xunta de Galicia.

El presupuesto base de licitación asciende a 638.000 euros (IVA incluido) y el plazo estimado de ejecución es de cinco meses. El ámbito de actuación son los 200 metros finales antes de llegar al templo proyectado por Manuel Gómez Román e inaugurado hace casi 75 años.

La primera medida será la retirada de la pasarela peatonal en voladizo que circunvala al acceso rodado. Según recoge la memoria del proyecto, «presenta un avanzado estado de corrosión en las armaduras de la totalidad del forjado». Completan el diagnóstico las «importantes superficies de desconchados y desprendimientos en los pórticos» y un elevado índice de oxidación o «parches» para estos defectos. Su desmantelamiento permitirá recuperar el perfil original del terreno, dedicando los 7,6 metros del carril interior a peatones y vehículos por igual, aunque la prioridad será para los primeros.

Cafetería y vegetación

La actuación aprovechará para demoler por completo la antigua cafetería situada en la ladera con vistas a las Cíes. El inmueble, «en muy mal estado» y sin uso desde hace lustros, correrá la misma suerte que los que existían en la falda del monte de O Castro. Al mismo tiempo se incluirá un acondicionamiento en el camino de tierra que da acceso a la misma, situada en un nivel inferior al resto de la humanización.

La actuación prevista por el Concello en la Avenida de Dona Fermina incluye la renovación de las redes de riego, alumbrado y red eléctrica además de la mejora del mobiliario urbano y la jardinería. En ese sentido se añadirán especies vegetales autóctonas para integrarla en el conjunto del parque del monte.