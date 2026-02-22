Aluvión de solicitudes para los pisos «asequibles» del Gobierno central en Vigo: «La cobertura está asegurada»

A finales de diciembre, la nueva empresa estatal de vivienda, Casa 47, incluía a Vigo en una convocatoria piloto de alquileres «asequibles» y, dos meses después, con el plazo de presentación de solicitudes ya cerrado, el Gobierno central garantiza que se ha asegurado cubrir la totalidad de los inmuebles puestos a disposición de los vecinos, al haber recibido un elevado número de peticiones para participar en los sorteos que se efectuarán en el plazo máximo de dos meses, un síntoma más de la acuciante necesidad de muchos vigueses por encontrar un arrendamiento que no se lleve cada mes más del 30% de los ingresos que entran en el hogar.

«Hemos recibido una gran cantidad de solicitudes que asegurarán la cobertura de toda la oferta de la convocatoria para Vigo», aseguran desde Casa 47, dependiente del Ministerio de Vivienda, tras una consulta realizada por FARO. Fuentes de la empresa explican, además, que todavía no se pueden concretar las cifras exactas de solicitudes que entrarán en el sorteo, dado que antes será preciso analizar la validez de las peticiones registradas electrónicamente para comprobar si se ajustan a los requisitos de la convocatoria. La elección de los arrendatarios debe concretarse en un plazo máximo de dos meses.

En concreto, el Ejecutivo central puso a disposición de los ciudadanos un total de 67 pisos repartidos entre edificios situados en Gran Vía y Aragón/Bailén, con rentas mensuales que oscilarán entre los 399 y los 910 euros en función de la superficie útil de las viviendas, de 41 a 105 metros cuadrados. La gran mayoría de los inmuebles, además, garantizan una carencia de tres meses en el pago del alquiler al no contar con cocina, cuya instalación correrá a cargo de los inquilinos.

La duración inicial de los contratos que se firmen será de 14 años, estableciendo las bases de la convocatoria la posibilidad de aprobar prórrogas sucesivas de 7 años hasta alcanzar un total de 65. La renta anual neta de la unidad de convivencia, sumando la de todos sus miembros, debe estar entre 2 y 7,5 veces el IPREM, que actualmente supone entre 16.800 y 63.000 euros anuales.

Tras la adjudicación provisional a los agraciados en el sorteo, Casa 47 ofrecerá la posibilidad de visitar la vivienda y, solo si tras ese trámite el inquilino da su visto bueno, se firmaría el contrato para que pudiesen hacer la mudanza.

La planificación que ha realizado Casa 47 para oxigenar el mercado del alquiler en Vigo, marcando cada mes máximos históricos de precios, no quedará en estas 67 viviendas según trasladó en diciembre la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sino que otras 30 se incluirán próximamente en una nueva convocatoria, mientras que otro medio centenar están pendientes de un análisis para concretar las reformas que precisan para estar en condiciones de ser alquiladas.