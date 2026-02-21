La Xunta subraya su compromiso con la modernización de la educación en Vigo: estas son las acciones

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, visitó este sábado el Centro Integrado de FP Valentín Pazo Andrade, en el que la Xunta está ejecutando mejoras por casi dos millones de euros para cambiar las cubiertas y rehabilitarlo, actuaciones incluidas en el plan de nueva arquitectura pedagógica que ha planificado una inversión de más de 31 millones en la ciudad de Vigo.

«Estamos a realizar o maior investimento nesta cidade froito do compromiso cos colexios e institutos desta urbe», destacó Román Rodríguez, acompañado de la delegada autonómica, Ana Ortiz. El conselleiro puso en valor el proyecto del nuevo instituto en Navia, con un presupuesto de 17,8 millones.

Además, otras intervenciones en cartera son las ejecutadas en el CIFP Manuel Antonio (1,5 millones) y Colexio Chans de Bembrive (245.000 euros) o la rehabilitación del CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral (520.000 euros), en proceso de adjudicación.