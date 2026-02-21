Chapuzones, paseos sobre la arena y vuelta a las terrazas: los vigueses aprovechan la tregua de la lluvia este sábado

Cuesta reconocerlos, pero ahí seguían. El paso de once borrascas consecutivas en lo que va de año por Vigo había hecho que la silueta del sol o el paseo de Samil se convirtieran en recuerdos de hemeroteca. Afortunadamente, por segundo fin de semana consecutivo los temporales dieron una nueva tregua y cientos de vecinos se lanzaron a recuperar su dosis de vitamina D.

La ciudad vivió este sábado una jornada marcada por los cielos despejados y temperaturas máximas por encima de los 15º. Es por ello que cientos de vecinos aprovecharon para regresar salir a hacer ejercicio, pasear o disfrutar de unas terrazas que durante las últimas semanas estuvieron impracticables. Puntos como el Paseo de Alfonso volvieron a llenarse, especialmente en el momento del atardecer al volver a ser visibles los habituales tonos naranjas de la puesta de sol en las Cíes.

Terrazas del paseo de Alfonso XII aprovechando el buen tiempo del sábado / Alba Villar

En el caso del Samil se reconquistó parte del paseo invadido por la arena de la playa. Los más valientes se atrevieron a lanzarse al agua y darse uno de los primeros chapuzones del año, aunque por la orilla era necesario el abrigo para pasear. No es para menos, ya que esta situación no se prolongará mucho. Aunque el lunes las máximas rozarán los 20 grados, la llegada de un nuevo frente a lo largo del martes irá dejando precipitaciones durante las siguientes jornadas. Y así, hasta el siguiente simulacro primaveral.

Previsión para el domingo

Durante el domingo toda Galicia continuará bajo la influencia del anticiclón. Habrá posibilidad de niebla en la costa atlántica a primera y última hora del día, sin grandes variaciones en las temperaturas. El viento soplará flojo de componente oeste-suroeste, soplando del noreste en las Rías Baixas.