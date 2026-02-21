Del set de Michael Jackson a Vigo: Henry Link, pionero del hip hop, comparte su visión del baile

Imagina que, por un día, uno de tus mayores referentes se convierte en tu profesor. Es lo que le ocurrió el pasado viernes al alumnado de la escuela de danza Media Punta. El bailarín y coreógrafo Henry Link entró en el estudio con todo preparado para enseñarles cuál es la verdadera esencia del hip hop. «La lección más importate no es el movimiento en sí, sino cómo te sientes al hacerlo», explica el profesional. A lo largo de la sesión, trató de hacer que todos experimentasen la «libertad» que para él es este estilo de baile. Recién llegado de Nueva York, era la primera vez que Link pisaba Vigo, él también estaba emocionado. Siempre que baila con otras personas lo está. Describe el baile prácticamente como un lenguaje. Por eso no le preocupa no entender el castellano, pero sí, no «conectar» con sus compañeros de pista.

Para Link, el hip hop nunca se ha entendido como algo individual. «Se trata de comunicarse», asegura. En su clase, las alumnas deben mirarse fijamente al espejo. «Lo más importante del baile es entender por qué bailas». Cada paso es una conversación y esa conexión es la que ha marcado toda su trayectoria. Empezó a bailar a los cinco años y se convirtió en profesional a los catorce. Sus primeros pasos fueron en el hustle, un baile social en pareja, antes de descubrir el hip hop a los ocho o nueve años. Para entonces ya intuía que este estilo no solo era técnica, sino una forma de expresarse y de formar comunidad. Esa visión se consolidó cuando creó, junto a Buddha Stretch y Loose Joint, la Elite Force Crew, uno de los colectivos más importantes de la historia del hip hop.

Pionero del hiphop

Todo comenzó en el rodaje de un Videoclip para Michael Jackson, «Remember the time», a principios de los años 90. Ahí se unió el grupo. Link, aún lo recuerda como la mejor experiencia de su vida. Estaba enfermo y no bailaba en primera línea, por eso, puso toda su energía para poder alcanzar la «Élite». Lo consiguió, formaron una crew que revolucionó la cultura del hiphop, pionera en este estilo de baile. «Estar en un grupo te enseña que no se trata de ser mejor que los demás, sino de construir juntos». Es el valor «más importante» que Link aprendió como bailarín. Ahora, dice, «se está perdiendo». Reconoce que hoy el hiphop está más presente que nunca. Las academias, competiciones y las redes sociales han llevado este estilo a todos los rincones. Pero cree que parte de su esencia se ha diluido. «Mucha gente se acerca al hiphop pensando en que puede dar viajes, visibilidad o oportunidades» - explica- «pero lo que realmente importa es conectar con el resto». Incluso observa que algunas competiciones fomentan la comparación entre bailarines, cuando el estilo nació como un espacio de unión y creatividad.

Su llegada a Vigo fue posible gracias a Diana, más conocida como Diifeeling, es uno de los referentes del hiphop de la ciudad. Ella, aprendió de los vídeos que Link colgaba en Youtube hace 14 años. No lo conocía, pero lo seguía. Después, consiguió viajar a Nueva York, París e Italia para poder vivir la experiencia completa. Sus clases de forma presencial. Ahora, ella quiso regalarles a sus alumnos, lo que sería un sueño para la Diana del Pasado. Una master class con su maestro. Aquí, en Vigo, sin necesidad de que cojan todos los vuelos que ella tuvo que coger para poder conocerlo.