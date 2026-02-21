El PP de Vigo acusa al Gobierno de mentir con la salida sur y pide plazos realistas
Luisa Sánchez contrapone el trabajo de la Xunta para garantizar el compromiso de Portugal y asegura que España no tendrá las obras listas al menos hasta 2038
R.V.
La tramitación de la salida sur ferroviaria de Vigo, parte de la futura línea de alta velocidad a Oporto, vuelve a enfrentar al PP con el Gobierno central. La presidenta de los populares vigueses, Luisa Sánchez, acusó al delegado en Galicia del Ejecutivo, Pedro Blanco, de mantener la mentira sobre los plazos y exige una «fecha realista» para la conclusión de la infraestructura por parte de España, augurando que no estará lista antes de 2038.
«La única fecha que han dado hasta ahora es la de 2030, totalmente irrealizable habida cuenta del enésimo retraso del estudio informativo», manifiesta Sánchez, contraponiendo la actitud del Gobierno central central «con un ministro que tuitea sobre el retraso de dos años que anuncia Portugal», con la de la Xunta, buscando alianzas el país luso para avanzar lo antes posible.
Suscríbete para seguir leyendo
- Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera
- El Centro Comercial Camelias busca revitalizarse con la incorporación de una cadena de gimnasios
- «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»
- Herido grave en Vigo tras ser atropellado por un bus de Vitrasa en Pizarro
- Un herido grave tras golpearse contra el suelo en un parque de camas elásticas de Nigrán
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta