El PP de Vigo acusa al Gobierno de mentir con la salida sur y pide plazos realistas

La tramitación de la salida sur ferroviaria de Vigo, parte de la futura línea de alta velocidad a Oporto, vuelve a enfrentar al PP con el Gobierno central. La presidenta de los populares vigueses, Luisa Sánchez, acusó al delegado en Galicia del Ejecutivo, Pedro Blanco, de mantener la mentira sobre los plazos y exige una «fecha realista» para la conclusión de la infraestructura por parte de España, augurando que no estará lista antes de 2038.

«La única fecha que han dado hasta ahora es la de 2030, totalmente irrealizable habida cuenta del enésimo retraso del estudio informativo», manifiesta Sánchez, contraponiendo la actitud del Gobierno central central «con un ministro que tuitea sobre el retraso de dos años que anuncia Portugal», con la de la Xunta, buscando alianzas el país luso para avanzar lo antes posible.