El pleno de Vigo reconocerá a Pedro Sánchez por la alta tensión eléctrica

El pleno del Concello, en la sesión ordinaria del mes de febrero, que se celebra el lunes, reconocerá al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por adjudicar a Stellantis Vigo la conexión a la alta tensión que la planta de Balaídos necesita para su proyecto de electrificación. Presentará la moción el grupo socialista, como adelantó el alcalde, Abel Caballero.

Saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta de los socialistas. El regidor destacó que Sánchez atendió la petición que, según detalló, él mismo le hizo. «Es una obra de 72 millones de euros, clave para que Stellantis tenga 35 años más de vida en la ciudad de Vigo, aceptada por el Gobierno de España, por el presidente, y por Teresa Rivero, vicepresidenta del Gobierno y ahora vicepresidenta de la Comisión Europea», señaló Caballero antes de indicar que esta misma demanda se la trasladó a Mariano Rajoy cuando lideró el Ejecutivo central: «No hicieron ni caso».

El alcalde también avanzó que los socialistas pedirán el apoyo del pleno para que la Xunta reduzca la ratio de pacientes por profesional de Enfermería en los centros de atención a la dependencia o dote a los colegios de más profesores de pedagogía terapéutica, audición y de lenguaje, de orientación educativa y otros ámbitos.