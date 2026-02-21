Un incendio arrasa el anexo a la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo donde trabaja la escudería universitaria

Un incendio registrado en el campus de la UVigo en Lagoas-Marcosende se ha saldado sin heridos pero ha causado importantes daños materiales en un anexo vinculado a la Escuela de Ingeniería Industrial destinado al trabajo de la escudería universitaria Uvigo Motorsport.

El incendio se declaró alrededor de las 3.00 horas de la madrugada de este sábado, y movilizó a los bomberos, que intervinieron para sofocar las llamas y evitar que se propagasen a otras dependencias del campus.

Según indicaron los equipos de extinción, el posible origen del fuego estaría en un horno de carbono que podría haber quedado encendido, una hipótesis preliminar a la espera de las comprobaciones técnicas y del informe definitivo sobre las causas.

Otra imagen del interior del taller incendiado. / Duvi

El foco afectó a un anexo, aunque independiente, de la Escuela de Ingeniería Industrial. La propia escuela había construido esta pequeña edificación para que la escudería universitaria Uvigo Motorsport pudiera fabricar sus modelos de monoplaza, en un espacio adaptado a tareas técnicas y de montaje.

Noticias relacionadas

En estas instalaciones el equipo universitario desarrolla y fabrica componentes para los prototipos de monoplaza con los que participa en la competición Fórmula Student.