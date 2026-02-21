Vigo, Gondomar y Salceda se llevan los premios del desfile de comparsas de Entroido

Finalizadas las exequias funerarias del Meco (una parte fue indultada), con el desfile-entierro de las cenizas por Porta do Sol, Príncipe, Colón y Policarpo Sanz antes de regresar a Porta do Sol, se leyó el fallo de los premios del desfile de comparsas de Entroido de Vigo, que se celebró el sábado 14. El jurado valoró «a orixinalidade, a posta en escena, a música, a simpatía, a coreografía e outros aspectos ata completar un total de 10 criterios».

El tercer premio, dotado con 2.000 euros, recayó en la comparsa n.º 5 (O Borrallón, Soutelo en Vea, Salceda de Caselas), que obtuvo 215 puntos; estaba entre las favoritas del público. El segundo premio, de 2.500 euros, lo mereció la comparsa n.º 15 (Carnavales de Mañufe, 2030 do Porvir, Gondomar), con 227 puntos. Fue una de las más aclamadas por los asistentes debido a la cantidad de detalles que regalaba a su paso.

El Entroido vigués más colorido, en imágenes / José Lores

El primer premio, de 3.000 euros, se lo llevó la comparsa n.º 13 (Os da Casa, Sabores do Mundo, Vigo), que logró 228 puntos. Adultos y menores disfrutaron de los disfraces de platos típicos de diferentes lugares, como Italia, China, Brasil o México, integrados en una comitiva amplia de personas bailando y cantando. Además, se concedieron un total de siete accésits, dotados con 1.185,71 euros.

El jurado del Concurso de comparsas y carrozas del Entroido de Vigo 2026 estuvo compuesto por Angélica Solla Vilá, en representación de la Agrupación de Centros Deportivos e Culturais de Vigo, que actuó como presidenta; Yaiza Cobas Groba, en representación de la Federación de Peñas Recreativas El Olivo, que ejerció de secretaria; y, como vocales, Alexandra Iglesias García y Xesús Tomé Fernández.