Vigo «arde» para reclamar el Mundial de fútbol... e indulta a parte del Meco

Parte del Meco, el que representa a Caballero y el estadio de Balaídos, fue perdonado, pero no corrieron la misma suerte las figuras de Rueda y Louzán

Pablo Hernández Gamarra

Borja Melchor

El día que regresó el sol en su plenitud, se fue el Entroido. Y lo hizo más tarde de lo previsto debido a las lluvias registradas al inicio de semana, que obligaron al Concello a posponer el rito de despedida. Con un espectáculo de fuego por la tarde en Porta do Sol a cargo de la compañía circense Asacocirco, la ciudad calentó los motores para decir adiós (hasta el año que viene) a la celebración de los disfraces, que festejó sus jornadas grande el sábado 14 con el tradicional desfile por las calles del centro y el viernes pasado con el espectáculo de la orquesta París de Noia.

La actuación de Asacocirco dejó boquiabiertos a los asistentes en Porta do Sol... y con ganas de más. El plato principal se sirvió después, con la quema parcial del Meco, representado este año por una imagen del alcalde, Abel Caballero, junto al estadio de Balaídos con un cartel que rezaba «Vigo, sede do Mundial 2030. ¡Viva Vigo!» (esta parte fue indultada) y otras dos fotografías que representan al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el también gallego Rafael Louzán, con un cartel que indicaba «Non queremos que Vigo acolla o Mundial de fútbol» (no tuvo la misma suerte).

Despedida del Entroido de Vigo / Pablo Hernández Gamarra

«Balaídos y Vigo van a ser sede del Mundial. Que no se crean que nos van a dejar sin Munidal», indicó el regidor, con micrófono en mano, antes los cientos de personas que se reunieron en Porta do Sol para presenciar la quema de parte del Meco, que estuvo precedida de un juego pirotécnico. Caballero aseguró en tono jocosa que el Entroido de Vigo, ya en el retrovisor, es «mejor que el de Río de Janeiro, Barcelona y Madrid».

«Balaídos y Vigo van a ser sede del Mundial. Que no se crean que nos van a dejar sin Munidal»

Abel Caballero

— Alcalde de Vigo

A las 20.00 h, fue el turno para las exequias funerarias, con el desfile-entierro de las cenizas del Meco por Porta do Sol, Príncipe, Colón y Policarpo Sanz antes de regresar a Porta do Sol. Fue amenizado con música. Al acabar, se leyó el fallo de los premios del desfile de comparsas. El jurado valoró «a orixinalidade, a posta en escena, a música, a simpatía, a coreografía e outros aspectos ata completar un total de 10 criterios».

Vigo «arde» para reclamar el Mundial de fútbol... e indulta a parte del Meco

