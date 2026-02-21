Diez investigados en Vigo y Tomiño por insultos y amenazas en redes sociales

La Guardia Civil investiga a una decena de personas de la zona de Vigo y Tomiño por insultos y amenazas lanzadas durante los últimos días por distintas redes sociales.

Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, que ha detallado que los vídeos difundidos tienen su origen en una disputa «de índole familiar», lo que ha llevado a citar a estas diez personas en el marco de una operación denominada 'Gallear'.

Losada ha explicado que los agentes han advertido a los implicados de que hay una investigación abierta y que «al menor indicio de la comisión de un delito» actuarán poniendo a disposición judicial a los responsables.

Entre los investigados, ha expuesto el subdelegado, «está la persona que se presenta como patriarca de uno de los clanes y también su hijo», que en uno de los vídeos difundidos llegó a mostrar un arma de fuego «simulada».

Además, Abel Losada ha apuntado que ninguna de las partes en este conflicto ha querido interponer denuncia.

Pide que «rebajen la tensión»

Ante esta situación, el representante del Ejecutivo central en la provincia de Pontevedra ha querido hacer «una clara advertencia» a ambas partes para que «rebajen la tensión» y todos pongan de su parte «para una convivencia pacífica».

«Los tiempos de este tipo de conflictos han pasado ya y cuanto antes lo entiendan, mejor. La sociedad exige convivencia y respeto por las normas que nos hemos dado entre todos y para todos. Y la Guardia Civil está muy atenta. Habrá tolerancia cero si se superan los límites que marca el Código Penal», ha advertido.

Por último, Losada ha agradecido el trabajo de la Guardia Civil en esta intervención que ha definido como «de prevención», ya que, en su opinión, «con la mera apertura de la investigación y la toma de declaraciones ha enviado un claro mensaje de advertencia y disuasión».