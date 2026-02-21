El BNG, en contra de una jornada de puertas abiertas en Vigo de un patrullero de la Armada
Los nacionalistas argumentan que la actividad pretende «normalizar e lexitimar o militarismo»
R.V.
Vigo
La celebración de una jornada de puertas abiertas en un patrullero de la Armada Española en Vigo ha suscitado el rechazo del BNG, que ha expresado su firme «rexeitamento» a la iniciativa, al entender que no se trata de un acto «neutro nin inocente».
Para los nacionalistas, este tipo de acciones que se programan forman parte de una «estratexia deliberada de normalización e lexitimación do militarismo no espazo público baixo unha apariencia amábel, familiar e lúdica».
