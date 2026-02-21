El BNG, en contra de una jornada de puertas abiertas en Vigo de un patrullero de la Armada

La celebración de una jornada de puertas abiertas en un patrullero de la Armada Española en Vigo ha suscitado el rechazo del BNG, que ha expresado su firme «rexeitamento» a la iniciativa, al entender que no se trata de un acto «neutro nin inocente».

Para los nacionalistas, este tipo de acciones que se programan forman parte de una «estratexia deliberada de normalización e lexitimación do militarismo no espazo público baixo unha apariencia amábel, familiar e lúdica».