Alarma vecinal y policial en torno a un edificio okupado de Churruca

Las «narcoviviendas» se extienden por todo Vigo. Ni el casco urbano ni las parroquias del extrarradio se libran de un fenómeno que está al alza desde hace varios años. Y en los últimos meses ha surgido otro posible punto negro de trapicheo que ya está provocando alarma entre vecinos y hosteleros. Se trata de un centenario edificio ubicado en la calle Irmandiños, en Churruca, popular barrio de ocio nocturno del centro de la ciudad.

El constante trasiego de personas existente en torno a ese inmueble desde hace un tiempo y los problemas derivados de esta situación ya han motivado la intervención de la Policía Local, que, tras visitar el lugar, ha elaborado un informe para su remisión a la comisaría de la Policía Nacional ante la presumible existencia de una actividad de tráfico y consumo de drogas en esa vieja casona y por la incidencia que estos hechos tienen en la seguridad ciudadana y en la convivencia vecinal.

El edificio se encuentra ubicado en el número 4 de Irmandiños, en su esquina con Martín Códax. Construido en 1920, su estado ruinoso y de abandono es evidente. De hecho, en 2024 tuvo que ser apuntalado por el riesgo de derrumbe de sus balcones y fachada en un punto donde, sobre todo los fines de semana al ser zona de copas, hay un elevado tránsito de personas. En aquella ocasión intervinieron técnicos de Urbanismo por la situación estructural del inmueble y ya hubo quejas vecinales por la peligrosidad de la construcción.

«Entró otra gente y empezaron los problemas»

El inmueble lleva ya años okupado. «Pero las personas que había antes no eran problemáticas, vivían ahí y no se metían con nadie», cuentan en la zona. La situación cambió hace unos meses. «Entró otra gente y ahora nos encontramos con que hay un flujo constante de entrada y salida de personas a cualquier hora del día. Parece que se están dedicando al trapicheo, con los problemas que eso conlleva», refieren. «Hay ruidos, gritos, recientemente se produjo una persecución entre dos de ellos, y ya hubo alguna sustracción en la zona», concretan.

La construcción, de tres plantas, está en un evidente estado de abandono. / Alba Villar

La Policía Local acudió esta misma semana y llegó a identificar a algunas de las personas que residen en el maltrecho edificio, si bien, al menos en dicho momento, no le encontraron ninguna sustancia estupefaciente. Uno de ellos tenía averiguaciones de domicilio pendientes por parte de los juzgados, motivo por el que se elaboró el correspondiente informe. Y sobre la situación general, y dado que la competencia para investigar si hay menudeo de drogas en el edificio es de la Policía Nacional, se elaboró otro escrito para su remisión a la comisaría.

La propiedad no responde a los requerimientos del Concello

En cuanto a la situación urbanística actual del edificio, fuentes del Ayuntamiento de Vigo explican que es «compleja» debido a que la propiedad del mismo no recoge las notificaciones que se les remiten. La última fue enviada el 22 de enero de este mismo 2026. «En septiembre de 2025 el Concello ya adoptó medidas urgentes de seguridad. Hubo que solicitar autorización judicial para entrar y ejecutar las medidas de forma subsidiaria y posteriormente se le dio traslado de las actas al juzgado», explican las fuentes citadas, que agregan que también se trasladó la información al Registro de la Propiedad «para que consten las cargas sobre esa propiedad». El expediente está, por tanto, abierto.

Junto a este punto de Churruca, a día de hoy la Policía Local mantiene vigilancias activas en otras viviendas okupadas por problemas de inseguridad ciudadana y por los movimientos sospechosos que hay, entre ellas una en Camiño Chouzo.