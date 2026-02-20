Vigo peina cada vez más canas: uno de cada cuatro vecinos ya ha cumplido los 65 años

El cóctel provocado por la mayor esperanza de vida y una reducida natalidad continúa confluyendo en Vigo y aumentando la brecha entre jóvenes y mayores, que solo se ve atenuada en parte por el flujo de inmigrantes que ayudan a que el envejecimiento crezca a un ritmo menor. Los indicadores demográficos correspondientes a 2025 actualizados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) reflejan que, por primera vez en la historia, la edad media de los vecinos de Vigo está ya por encima de los 47 años, registro que pese a todo es algo más bajo que las ciudades de A Coruña, Ourense y Ferrol (está cerca ya de los 50 años). La urbe viguesa se mantiene también por debajo de la edad media del conjunto de Galicia, fijada en 48,52 años.

Y es que cada vez es más habitual ver a gente «peinando canas» que en la niñez o adolescencia. Según los datos publicados por el IGE, uno de cada cuatro vigueses tiene al menos 65 años, contrastando ese más del 24% en esta situación con un mínimo histórico en aquellos ciudadanos que todavía no han alcanzado la veintena, representando en estos momentos un 16% de la población. Yendo a números absolutos recogidos en el último censo, son casi 73.000 las personas que han soplado las 65 velas, mientras que anotan menos de 20 años de vida 47.500 vecinos de Vigo. Hay, por tanto, un 54% más de personas mayores que jóvenes.

El escenario ha dado un giro de 180 grados respecto a la fotografía que se daba hace apenas dos décadas, ya que según los datos del organismo estadístico, en 2005 niños y adolescentes tenían un mayor peso en la población total que los mayores de 65 años, con la edad media del conjunto del municipio fijada en poco más de 41 años. En este tiempo, según estos mismos indicadores, la tasa bruta de natalidad (número de nacimientos por cada millar de habitantes) se ha desplomado prácticamente a la mitad, ascendiendo también la edad media de la maternidad hasta rozar los 34 años.

La pirámide demográfica, con todo, ofrece diferencias significativas en función del sexo, con las mujeres anotando una edad media superior ya cercana a los 49 años, mientras que la de los hombres está ligeramente por encima de los 45. Y es que el porcentaje del sexo femenino por encima de los 65 años se dispara ya a más del 27% del censo total, mientras que en el caso de los varones, el indicador baja al 21,44%.

Otros cambios

La caída en picado de la natalidad está poniendo en claro riesgo el reemplazo generacional en la ciudad de Vigo, ya que el número de hijos por mujer en edad fértil se ha desplomado a 0,89, muy lejos de las cifras consideradas óptimas para evitar el envejecimiento de la población. Además, el apartado sobre fecundidad en los indicadores demográficos publicados por el IGE reflejan también un cambio de modelo en las familias de la ciudad. Así, mientras que en los inicios del siglo XXI, más de la mitad de nacimientos (un 53%) los protagonizaban madres casadas, en estos momentos ese porcentaje se ha desplomado hasta el 25,6%, lo que supone uno de cada cuatro.

La edad media de los cónyuges ha cambiado también radicalmente en las dos últimas décadas. Si en 2004, los hombres solían dar el «sí quiero» a los 32 años y las mujeres a los 30, a día de hoy lo más habitual entre los varones es casarse a los 39 y 36 años.