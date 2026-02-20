Vecinos de Vigo denuncian que hay ratas muertas en la Alameda y aportan imágenes
«Esto constituye un riesgo sanitario inadmisible», apuntan desde Vigo Centro
La Asociación Vecinal Vigo Centro denuncia el «estado de abandono absoluto» en el que se encuentra la Alameda desde hace semanas y ha vuelto a exigir al Concello una «aclaración inmediata sobre la paralización de los trabajos de retirada de casetas, luces, postes y demás instalaciones temporales del Cíes Market, responsabilidad de la Agrupación de Empresarios en la Organización de Eventos, Ferias y Mercados de la Comunidad de Madrid (AMFE)».
La asociación vecinal critica que la situación de la Alameda, «un jardín protegido, se ha deteriorado gravemente en las últimas semanas». Entre los problemas detectados, figuran la permanencia de elementos de instalaciones temporales ya finalizadas, una evidente falta de mantenimiento, el deterioro progresivo del entorno y la acumulación de basura por ausencia de limpieza suficiente.
Añade que «particularmente grave es la presencia de ratas muertas desde hace al menos tres días, sin que los servicios municipales hayan intervenido para su retirada». «Esto constituye un riesgo sanitario inadmisible y un indicador de la falta de control sobre el estado del espacio público. La asociación considera esta situación incompatible con la protección que requiere un jardín histórico y de uso ciudadano.
Exigencia de transparencia sobre AMFE
Los vecinos reclaman al Concello de Vigo «que explique de forma pública, detallada y veraz las razones por las que AMFE no ha retomado los trabajos desde el pasado 11 de enero, dado que la meteorología no justifica una paralización que supera ya el mes».
Apostilla que, «en los últimos días, han surgido rumores persistentes que apuntan a supuestos problemas de liquidez de AMFE, que podrían estar afectando al pago de trabajadores y empresas encargadas del desmontaje de las instalaciones».
«Sin afirmar la veracidad de dichos rumores», la asociación vecinal considera imprescindible que el Concello los aclare de inmediato «ante la evidente preocupación vecinal y la prolongada inactividad de la empresa». La adjudicataria tenía permiso para ocupar los jardines hasta el 31 de enero, como trasladó el PP recientemente.
