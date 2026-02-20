Un vecino de Vigo a juicio acusado de quedarse con la herencia de sus hermanos y sobrinos

Este mismo febrero tres hermanos fueron condenados a penas de prisión por quedarse con la herencia de su sobrino. La vista fue en la Audiencia de Vigo, que la próxima semana tiene señalada otra por delito de apropiación indebida en la que, de nuevo, una herencia se erige como protagonista. En este caso, el único acusado, un hombre de 68 años de edad, afronta 3 años y medio de cárcel por quedarse supuestamente con casi 140.000 euros de la comunidad hereditaria de la que, junto a él, formaban parte varios de sus hermanos y seis sobrinos.

El sexagenario vivía en la casa de sus padres fallecidos. Al no pagar las cuotas de la comunidad de propietarios, esto dio lugar a causas judiciales y, finalmente, al embargo y subasta de la vivienda. Una vez se abonó la cantidad adeudada, quedó un sobrante de 139.296 euros, pertenecientes a la comunidad hereditaria y que el juzgado civil que llevaba el caso entregó por error únicamente al acusado al considerar que representaba a la comunidad hereditaria. El hombre retiró el dinero con un cheque «y dispuso de él en su totalidad», según relata la Fiscalía. Cuando el juzgado se dio cuenta del error y se lo reclamó, «no lo devolvió».