Urgencias del Cunqueiro niega esperas nocturnas de cuatro horas

El jefe de servicio de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro, Ángel Pichel, niega que las esperas nocturnas del pasado miércoles fuesen de cuatro horas. FARO publicaba ayer que había pacientes denunciando esas demoras. Concretamente, la hija de una señora con un derrame en la cara. Esta denunció que su madre, de 95 años, llegó en ambulancia en torno a la una de la madrugada. Según su relato, en la sala de triaje le pusieron un punto amarillo, que quiere decir que no necesita una atención inmediata, y fue atendida por un médico cuatro horas después. «Tuve que ir yo misma a la puerta del médico a decirle que atendiese a mi madre, pero me dijo que esperase porque no era grave. Estuvo tirada en una camilla durante horas sin que nadie hiciese nada», aseguró a FARO.

Pichel asegura que se le atendió en 30 minutos y que lo que tardó horas a posteriori fue el TAC craneal que le pidieron, pero que depende ya de otro servicio.

Finalmente, otra médica se hizo cargo del caso, le hicieron un TAC, la revisaron en profundidad y, en torno a las ocho de la mañana, estaban de vuelta en casa. «Entiendo que hay una huelga, pero hay servicios mínimos. Y en nuestro caso de lo que nos quejamos es de una falta de humanidad con una señora de 95 años que tenía casi toda la cara morada», explicaba al diario decano. Lo que le llamó la atención precisamente es que ni en la sala de triaje, ni en las distintas salas de espera había otros pacientes, y que pese a ello no estaban siendo atendidas.

Desde Urgencias entienden que la señora estaba asustada pero que «estaba estable» y que por tanto no requería una intervención de emergencia.

Desde el servicio trasladan que a veces hay familiares que piensan que el paciente necesita una atención inmediata pese a que su estado no revista gravedad.