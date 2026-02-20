El túnel de Candeán cerrará un tramo este fin de semana para ejecutar por fin las obras pospuestas por los temporales

El túnel de la AP-9 a su paso por Candeán cerrará este fin de semana su tubo en dirección a Portugal y habilitará un acceso a través de un carril del otro sentido. Se ejecutarán finalmente las obras que se habían previsto en un primer momento para el 24 y 25 de enero, pero que fue necesario aplazar debido al tren de borrascas que asoló Galicia. Los trabajos que se realizarán constan de la excavación de galerías de interconexión para instalar salidas de emergencia.

Así lo ha confirmado este viernes la Demarcación de Carreteras, órgano dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El corte se producirá concretamente entre los kilómetros 154 y 155 de la Autopista do Atlántico desde las 6.00 horas de este sábado y se recuperará la normalidad en la circulación en la madrugada del lunes, para que esté todo listo ya a primera hora del comienzo de la próxima semana.

Gráfico de las actuaciones para la mejora de varios túneles en la AP-9, en Vigo y A Coruña. / Ministerio de Transportes

Para sortear las obras, se derivará el tráfico hacia Portugal a través de un carril del otro tubo, el que da acceso a A Coruña, quedando este de doble sentido.

Esta actuación se enmarca dentro de la estrategia de modernización de los subterráneos de la AP-9 de A Madroa, Candeán y Teis, en la provincia de Pontevedra, y los de Montecelo, Campolongo, Pedra do Couto y Sartego, en la de A Coruña.

Para ello, se ha destinado un presupuesto de 32,29 millones de euros obtenidos de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).