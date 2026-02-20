¿Tendrá la playa viguesa de Samil bandera azul el próximo verano? PP y PSOE se enredan por el reconocimiento

El primer día con cielos despejados en semanas en Vigo ha abierto una polémica sobre la distinción de la bandera azul a la playa de Samil, donde el año pasado no se pudo izar. La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, lamentaba en la mañana de este viernes que el gobierno local ya decidido renunciar a presentar la candidatura tras decretarse el verano de 2025 que la calidad del agua no era «excelente» en la desembocadura del Lagares, preguntándose si el gobierno local «ha hecho algo durante todo este tiempo que no fuese acusar falsamente a la Xunta para tratar de desviar la atención».

Minutos después, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, contestaba a las críticas populares destacando que el gobierno local ha tramitado ya la solicitud para reconocer a una docena de arenales, asegurando que entre ellos está la parte derecha de Samil, denominada Argazada, pero no la próxima a la desembocadura del Lagares. «En lo que depende de nosotros la habrá, pero la zona del Lagares es competencia de la Xunta y no la cuida, por eso allí el agua no da la calidad», manifestó el regidor. Las otras playas en las que se quiere izar la bandera son Teis, A Punta, Adro, Alcabre, Fontaíña, Fuente, Canido, Fortiñón y Rodas.

Caballero aprovechó, además, para anunciar que Vigo multiplicará por tres los senderos con banderas azules, obteniendo esta distinción Candeán, Cabral, Bembrive-Beade, Coruxo, Matamá-Comesaña, Oia, Saiáns, Valadares y Zamáns, sumándose a los cinco que ya contaban con ella (Beiramar, Lagares, Cíes, A Guía y Vía Verde.