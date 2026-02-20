Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Archivo AltriSubida de Precios MenúDetenido expríncipe AndrésManifestación AP-9Derribo GEA VigoCrimen Machista TenerifeVAR Celta
instagramlinkedin

Política

¿Tendrá la playa viguesa de Samil bandera azul el próximo verano? PP y PSOE se enredan por el reconocimiento

Caballero garantiza la distinción para una docena de arenales y 14 senderos, mientras que el PP lo acusa de renunciar a la candidatura

Tramo de Samil en el que el Concello quiere izar la bandera azul.

Tramo de Samil en el que el Concello quiere izar la bandera azul. / Jose Lores

Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

El primer día con cielos despejados en semanas en Vigo ha abierto una polémica sobre la distinción de la bandera azul a la playa de Samil, donde el año pasado no se pudo izar. La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, lamentaba en la mañana de este viernes que el gobierno local ya decidido renunciar a presentar la candidatura tras decretarse el verano de 2025 que la calidad del agua no era «excelente» en la desembocadura del Lagares, preguntándose si el gobierno local «ha hecho algo durante todo este tiempo que no fuese acusar falsamente a la Xunta para tratar de desviar la atención».

Minutos después, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, contestaba a las críticas populares destacando que el gobierno local ha tramitado ya la solicitud para reconocer a una docena de arenales, asegurando que entre ellos está la parte derecha de Samil, denominada Argazada, pero no la próxima a la desembocadura del Lagares. «En lo que depende de nosotros la habrá, pero la zona del Lagares es competencia de la Xunta y no la cuida, por eso allí el agua no da la calidad», manifestó el regidor. Las otras playas en las que se quiere izar la bandera son Teis, A Punta, Adro, Alcabre, Fontaíña, Fuente, Canido, Fortiñón y Rodas.

Noticias relacionadas y más

Caballero aprovechó, además, para anunciar que Vigo multiplicará por tres los senderos con banderas azules, obteniendo esta distinción Candeán, Cabral, Bembrive-Beade, Coruxo, Matamá-Comesaña, Oia, Saiáns, Valadares y Zamáns, sumándose a los cinco que ya contaban con ella (Beiramar, Lagares, Cíes, A Guía y Vía Verde.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera
  2. El Centro Comercial Camelias busca revitalizarse con la incorporación de una cadena de gimnasios
  3. «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»
  4. Un joven hospitalizado tras recibir un navajazo en el Entroido de O Hío
  5. La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
  6. La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»
  7. Un herido grave tras golpearse contra el suelo en un parque de camas elásticas de Nigrán
  8. Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta

Detenida en Vigo una mujer por robar joyas y dinero en la casa de la persona «vulnerable» que cuidaba

El Banco de Alimentos de Vigo prevé entregar a Cáritas casi medio millón de kilos de comida este año

El Banco de Alimentos de Vigo prevé entregar a Cáritas casi medio millón de kilos de comida este año

El BNG de Vigo lanza la campaña «Pronúnciate» para «revertir castelanizacións forzadas»

El BNG de Vigo lanza la campaña «Pronúnciate» para «revertir castelanizacións forzadas»

¿Tendrá la playa viguesa de Samil bandera azul el próximo verano? PP y PSOE se enredan por el reconocimiento

¿Tendrá la playa viguesa de Samil bandera azul el próximo verano? PP y PSOE se enredan por el reconocimiento

Las ciberestafas y los hurtos de toda la vida acaparan la mitad de la delincuencia en Vigo

Vigo peina cada vez más canas: uno de cada cuatro vecinos ya ha cumplido los 65 años

Vigo peina cada vez más canas: uno de cada cuatro vecinos ya ha cumplido los 65 años

Herido grave en Vigo tras ser atropellado por un bus de Vitrasa en Pizarro

Herido grave en Vigo tras ser atropellado por un bus de Vitrasa en Pizarro

El plan de Comboios de Portugal para competir contra Renfe por el AVE entre Galicia y Lisboa en 2032: 600 millones y 26 trenes nuevos

El plan de Comboios de Portugal para competir contra Renfe por el AVE entre Galicia y Lisboa en 2032: 600 millones y 26 trenes nuevos
Tracking Pixel Contents