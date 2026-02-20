«Vemos casos frecuentes de arteritis de células gigantes en la provincia»

—Va a participar en un simposio nacional sobre enfermedades autoinmunes sistémicas. ¿En qué consisten y qué tratará?

Son enfermedades que forman parte del ámbito de la reumatología y que están incluidas en nuestro programa de formación como especialistas. Se caracterizan por una desregulación del sistema inmunológico, que en lugar de defendernos frente a agentes externos deja de reconocer las estructuras propias del organismo y desencadena una respuesta inflamatoria contra ellas. Hay varias: lupus, síndrome de Sjögren, miopatías autoinmunes, vasculitis, distintas formas de artritis… Son patologías muy diversas, pero con un mecanismo común de base.

—Dentro de ese simposio se abordará la arteritis de células gigantes. ¿Qué tipo de enfermedad es?

La arteritis de células gigantes es una vasculitis sistémica autoinmune. En este caso, el sistema inmunológico produce una inflamación de los vasos sanguíneos, fundamentalmente de arterias de mediano y gran calibre. Puede afectar a arterias craneales, pero también a la aorta y a sus ramas principales. La gravedad de esta enfermedad reside en que la inflamación de la pared vascular puede obstruir el flujo sanguíneo. Cuando eso ocurre, los tejidos que dependen de ese vaso dejan de recibir riego y pueden sufrir daños irreversibles.

—Es una enfermedad más frecuente en determinados países o grupos de población, ¿a qué se debe esta distribución?

Se ha descrito una mayor frecuencia en países occidentales, especialmente en el norte de Europa, como Escandinavia, y es más común en personas de raza caucásica. Aparece sobre todo a partir de los 70 años y sobre todo en mujeres, aunque también puede darse en hombres. Se cree que existe una predisposición genética sobre la que actúan factores ambientales, infecciosos y posiblemente hormonales. No se ha identificado un desencadenante concreto, pero se ha observado que en algunas épocas del año la incidencia es mayor, lo que sugiere la participación de infecciones ambientales.

—¿Y en Galicia hay una incidencia especialmente elevada?

Estamos estudiando la incidencia concreta en Galicia dentro de un registro nacional. Los datos disponibles son agregados, pero nuestra impresión clínica es que la incidencia es alta. En áreas como la provincia de Pontevedra vemos casos de forma muy frecuente. Además, tenemos la sensación de que la incidencia ha aumentado tras la pandemia. Este dato aún está en análisis, pero podría sugerir que determinadas infecciones actúan como desencadenantes. También es cierto que hoy contamos con mejores métodos diagnósticos, lo que facilita identificar más casos.

—¿Qué síntomas deben hacer sospechar una arteritis de células gigantes?

El síntoma más característico es un dolor de cabeza intenso de nueva aparición, especialmente localizado en las sienes. Puede acompañarse de malestar general, cansancio, febrícula o fiebre sin causa infecciosa y elevación de los marcadores de inflamación en los análisis.En algunos casos puede producirse una pérdida brusca de visión en un ojo, que ya no se recupera.

—¿Cómo ha evolucionado el tratamiento en los últimos años?

Clásicamente, el tratamiento se basaba en dosis altas de corticoides. El problema es que en pacientes de edad avanzada estos fármacos pueden producir efectos secundarios importantes, como osteoporosis, fracturas o alteraciones metabólicas.Hoy contamos con tratamientos que permiten reducir la dosis de corticoides lo antes posible o incluso suspenderlos en unos meses.

—¿Se está avanzando en investigación en este campo?

Mucho. Estamos en una etapa de esperanza para los pacientes. Muchos se curan y otros, aunque no se curen, pueden mantenerse controlados con un seguimiento estrecho, siempre que la enfermedad se haya detectado a tiempo. El mensaje clave es el diagnóstico precoz, el control rápido de la inflamación y un seguimiento adecuado.

—Como presidenta electa de la Sociedad Española de Reumatología, ¿cómo ve el momento actual de la especialidad?

La reumatología está viviendo un momento extraordinario. Hemos aprendido a tratar a los pacientes antes de que la enfermedad produzca daño irreversible. Hoy en día, muchos pacientes pueden hacer una vida prácticamente normal, algo impensable hace años.Estamos asistiendo a una auténtica revolución diagnóstica y terapéutica, y en los próximos años la incorporación de nuevas tecnologías va a ayudarnos aún más en el manejo de estas enfermedades.

—¿Galicia presenta una incidencia elevada de enfermedades reumáticas?

En Galicia, y especialmente en la provincia de Pontevedra, observamos una alta incidencia de patología autoinmune. Es algo que estamos estudiando y que podría estar relacionado con factores genéticos, ambientales o con una detección más precoz de los casos.