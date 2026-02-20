Las claves del V Plan de Igualdade de Vigo para ser «referente en España»

El V Plan Integral de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes 2026–2030 incorpora nuevos objetivos vinculados a las desigualdades y a las violencias económica y digital y apuesta de manera decidida por convertir Vigo en una ciudad firme contra la explotación sexual. Incluye 154 medidas estructuradas en torno a ámbitos prioritarios, como la gobernanza con perspectiva de igualdad, la corresponsabilidad, el empoderamiento de las mujeres y una economía que ponga la vida en el centro.

Son las claves del documento, que fue presentado en el Museo de Arte Contemporánea de Vigo (Marco) tras ser aprobado por el Concello para que sea la hoja de ruta estratégica de los próximos cinco años. La primera tenienta de alcalde y concejala delegada del área de Igualdade, Carmela Silva, calificó el plan como «el más avanzado de Galicia» en esta materia y explicó que parte de una premisa fundamental: la mujer «es el sujeto político al que se dirige» el escrito.

Según indicó, esta perspectiva supone reconocer a las mujeres como protagonistas de las políticas públicas y colocar sus realidades en el centro de la acción institucional. Por su parte, el alcalde, Abel Caballero, definió el documento como «una hoja de ruta ambiciosa» que permitirá consolidar a Vigo como «una ciudad más justa, más libre y libre de desigualdades», con la aspiración de situarse como referente en toda España en la lucha por la igualdad y contra las violencias machistas.

«Vigo será una ciudad más justa, más libre y libre de desigualdades» Abel Caballero — Alcalde de Vigo

«El compromiso es claro: la igualdad tiene que ser un eje transversal de todas las políticas municipales. Todo lo que hagamos debe hacerse desde la igualdad», subrayó. Silva añadió que «no basta con actuar en las consecuencias». «Hay que abordar las causas estructurales de la desigualdad», señaló, a la vez que trasladó que el escrito recoge una visión integral y transversal que compromete a todas las áreas del gobierno municipal, desde urbanismo hasta acción climática, pasando por economía, participación o seguridad.

En la presentación del plan, se puso en valor el proceso participativo que dio forma al documento, en el que colaboraron colectivos feministas, entidades sociales, profesionales y el Consello Municipal da Muller. Al respecto, el BNG denunció recientemente que no ha sido debatido en el Consello Municipal da Muller. La concejala del BNG Ana Martínez lamentó que el documento «llega con 14 años de retraso», ya que el anterior plan perdió su vigencia en 2012.

«Con la presentación en el MARCO, el Concello refuerza su apuesta por una política pública que sitúe la igualdad como columna vertebral de la acción municipal, consolidando a Vigo como ciudad referente en la defensa de los derechos de las mujeres y en la lucha contra todas las formas de violencia machista», trasladó el gobierno local.