Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pluses contra el absentismoDetenido expríncipe AndrésCrimen Machista TenerifeHuelga UrgenciasIngemar y TriñanesPAOK - Celta
instagramlinkedin

Seguridad vial

Positivo en alcohol tras un aparatoso accidente de tráfico en las fuentes de Aragón de Vigo mientras comía una hamburguesa

El conductor, de unos 30 años, se salió de la vía y resultó ileso pese al fuerte impacto contra una farola que destrozó el morro del coche

Aparatoso accidente en las fuentes de Aragón de Vigo

Aparatoso accidente en las fuentes de Aragón de Vigo

Ver galería

Aparatoso accidente en las fuentes de Aragón de Vigo / Cedidas

Alberto Blanco

Alberto Blanco

Vigo

Aparatoso accidente de tráfico durante la pasada madrugada en la doble rotonda de las fuentes de Aragón de Vigo.

El siniestro ocurrió sobre la una y media de la madrugada, cuando un conductor perdió el control de su coche y acabó sobre la acera tras empotrarse contra el báculo de una de las enormes farolas que iluminan las glorietas. A mayores, según fuentes policiales, se cree que antes podría haber golpeado en el contorno de una de las tres fuentes. A tenor del impacto –aseguran desde la Policía Local– el piloto estaría circulando a mayor velocidad de la permitida.

Emerxencias 112 recibió un aviso automático de accidente a través de un teléfono móvil, probablemente del conductor, aunque la alerta no permitía la llamada, sí aportaba la localización: confluencia de Jenaro de la Fuente con Aragón. El 112 avisó inmediatamente a la Policía Local, que tenía constancia ya del accidente.

El impacto fue de tal magnitud que muchos vecinos de la zona se despertaron al escuchar el estruendo del golpe. Un lateral del morro del coche quedó completamente destrozado, quedando la acera repleta de piezas y líquidos del coche. Por fortuna, no había ningún peatón en la acera en ese momento.

El conductor, de unos 30 años, iba solo en el vehículo y resultó ileso. Según fuentes policiales, el joven explicó a los agentes que iba comiendo una hamburguesa cuando perdió el control del coche.

Noticias relacionadas y más

Tras rechazar asistencia médica, agentes de la Policía Local le sometieron a una prueba de alcoholemia, en la que arrojó resultado positivo tras doblar la tasa de 0,25 mg/l en aire espirado permitida y arrojar un resultado de 0,55 mg/l. Supone una sanción administrativa de 1.000 euros de multa además de 6 puntos de retirada del carné de conducir.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Centro Comercial Camelias busca revitalizarse con la incorporación de una cadena de gimnasios
  2. «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»
  3. Un joven hospitalizado tras recibir un navajazo en el Entroido de O Hío
  4. La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
  5. La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»
  6. Un herido grave tras golpearse contra el suelo en un parque de camas elásticas de Nigrán
  7. Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
  8. Del ministerio al aula: el «quiebro total» de Isabel Pardo de Vera tras su imputación

Las federaciones vecinales de Galicia apoyan la manifestación de hoy en Vigo contra los peajes de la AP-9

Las federaciones vecinales de Galicia apoyan la manifestación de hoy en Vigo contra los peajes de la AP-9

Positivo en alcohol tras un aparatoso accidente de tráfico en las fuentes de Aragón de Vigo mientras comía una hamburguesa

Positivo en alcohol tras un aparatoso accidente de tráfico en las fuentes de Aragón de Vigo mientras comía una hamburguesa

La jueza cita a la directora del IEO y a exjefes del centro de Vigo por la fuga de gases

La jueza cita a la directora del IEO y a exjefes del centro de Vigo por la fuga de gases

Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera

Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera

La industria asume en solitario el blindaje contra el absentismo con pluses y complementos

La industria asume en solitario el blindaje contra el absentismo con pluses y complementos

Susana Romero, reumatóloga: «Vemos casos frecuentes de arteritis de células gigantes en la provincia»

¿Por qué se pueden legalizar ahora edificios en Galicia que llevan años paralizados?

El patrullero «Tabarca» atraca en Vigo y abrirá sus puertas al público el lunes

El patrullero «Tabarca» atraca en Vigo y abrirá sus puertas al público el lunes
Tracking Pixel Contents