Positivo en alcohol tras un aparatoso accidente de tráfico en las fuentes de Aragón de Vigo mientras comía una hamburguesa

Aparatoso accidente de tráfico durante la pasada madrugada en la doble rotonda de las fuentes de Aragón de Vigo.

El siniestro ocurrió sobre la una y media de la madrugada, cuando un conductor perdió el control de su coche y acabó sobre la acera tras empotrarse contra el báculo de una de las enormes farolas que iluminan las glorietas. A mayores, según fuentes policiales, se cree que antes podría haber golpeado en el contorno de una de las tres fuentes. A tenor del impacto –aseguran desde la Policía Local– el piloto estaría circulando a mayor velocidad de la permitida.

Emerxencias 112 recibió un aviso automático de accidente a través de un teléfono móvil, probablemente del conductor, aunque la alerta no permitía la llamada, sí aportaba la localización: confluencia de Jenaro de la Fuente con Aragón. El 112 avisó inmediatamente a la Policía Local, que tenía constancia ya del accidente.

El impacto fue de tal magnitud que muchos vecinos de la zona se despertaron al escuchar el estruendo del golpe. Un lateral del morro del coche quedó completamente destrozado, quedando la acera repleta de piezas y líquidos del coche. Por fortuna, no había ningún peatón en la acera en ese momento.

El conductor, de unos 30 años, iba solo en el vehículo y resultó ileso. Según fuentes policiales, el joven explicó a los agentes que iba comiendo una hamburguesa cuando perdió el control del coche.

Tras rechazar asistencia médica, agentes de la Policía Local le sometieron a una prueba de alcoholemia, en la que arrojó resultado positivo tras doblar la tasa de 0,25 mg/l en aire espirado permitida y arrojar un resultado de 0,55 mg/l. Supone una sanción administrativa de 1.000 euros de multa además de 6 puntos de retirada del carné de conducir.